برلماني: توجيهات الرئيس السيسي ترسم خارطة طريق تاريخية لحل أزمة الدهابة

أشاد النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب، بالجهود الحثيثة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أثمرت عن التوصل إلى اتفاق تاريخي ينظم أعمال التنقيب عن الذهب في مناطق جنوب مصر، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "أملًا جديدًا" ومحورًا رئيسيًا لحل أزمة "الدهابة" وتحويل نشاطهم من الإطار العشوائي إلى العمل القانوني المنظم الذي يحفظ حقوق الأفراد ويصون مقدرات الدولة.

إنهاء أزمة الدهابة

وأكد "البنا" أن الاجتماع الموسع الذي أُقيم برعاية رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة نواب البرلمان والشيوخ وممثلي قبائل أسوان، وحلايب، وشلاتين، ومرسى علم، إلى جانب الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، يجسد نموذجًا فريدًا للتنسيق الوطني الفعال، حيث استطاع الجمع بين مقتضيات الأمن القومي وحماية الثروات القومية وبين ضمان مصادر الرزق لأبناء المناطق الحدودية.

وأوضح النائب أن المبادرة لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي المتمثل في تقنين أوضاع التنقيب وإخضاعه لإشراف الدولة، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية بالغة الأهمية، أبرزها مناقشة أوضاع المحبوسين في قضايا التنقيب، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على طي هذه الصفحة وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج بروح الشراكة الحقيقية بين أجهزة الدولة والمجتمعات المحلية.

تأمين مناطق التنقيب

وشدد "البنا" على أن دور القوات المسلحة البارز في تأمين مناطق التنقيب وحماية الثروات الوطنية، بالتوازي مع جهود اتحاد القبائل والعائلات المصرية وإشراف جهاز مستقبل مصر، يضمن خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، ودمج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد الرسمي، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية للأجيال القادمة.

كما وجه النائب مصطفى البنا خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ودعمه المستمر لأبناء الجنوب، مثمنًا دور قبائل العبابدة والرشايدة وعموم القبائل المصرية في دعم مسار التنمية والاستقرار، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة حقيقية تعود بالخير والنماء على كافة العاملين بهذا القطاع الحيوي.