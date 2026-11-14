الأرصاد: شبورة تصل إلى حد الضباب وانخفاض الرؤية على الطرق لمدة 4 أيام

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام الأربعة المقبلة، موضحًا أنها قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، مع تحسن مستوى الرؤية تدريجيًا بعد الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة القاهرة والناس، أن الشبورة تبدأ في الظهور خلال الساعات الأولى من الصباح، وتزداد كثافتها تدريجيًا، محذرًا قائدي السيارات من القيادة على الطرق السريعة دون توخي الحذر، خاصة أن انخفاض مستوى الرؤية قد يؤدي إلى غلق بعض الطرق.

ونصح محمود شاهين المواطنين بتجنب الخروج في الصباح الباكر دون ضرورة، والالتزام بتعليمات المرور، مشددًا على أهمية عدم مواصلة القيادة في حال انعدام الرؤية أو انخفاضها بصورة كبيرة، والانتظار في مكان آمن حتى تتحسن الأحوال.



وبالنسبة للأنباء المتداولة عن تعرض الإسكندرية ومحافظات أخرى لأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع نوة المكنسة، أوضح مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات أن يوم 16 من الشهر الجاري لا يشهد حتى الآن ظواهر جوية مرتبطة بسقوط الأمطار، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار على مناطق من حلايب وشلاتين وبعض مناطق صعيد مصر قد تظهر خلال الأسبوع، لكن موعدها المتوقع بعد يوم 20، و لا يزال من المبكر تحديد طبيعتها أو مدى تأثيرها.

وأضاف شاهين أن مواعيد النوات لا تتطابق بالضرورة مع توقيتات المنخفضات الجوية، إذ قد يتأخر المنخفض الجوي أو يختلف مستوى تأثيره، وبالتالي لا ترتبط النوة دائمًا بحدوث الظواهر الجوية نفسها في موعد ثابت، وأوضح أن العظمى المتوقعة وقت الظهيرة تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية على القاهرة، وبين 23 و24 درجة على السواحل الشمالية، فيما تسجل شمال الصعيد ما بين 28 و29 درجة، وجنوب الصعيد ما بين 29 و30 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستبدأ في الانخفاض خلال النصف الثاني من الأسبوع، مع اتساع الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى ليصل إلى نحو 10 درجات مئوية، بعد الارتفاع الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.