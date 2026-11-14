الشمس تخدع المواطنين.. الأرصاد تكشف موعد عودة الإحساس بالبرودة

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة، نتيجة استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير، مع اعتدال سرعات الرياح.

وأضافت أن الشبورة المائية أصبحت تمتد لفترات أطول وستكون كثيفة، ولذلك على سائقي السيارات متابعة نشرات الطقس وتوخي الحذر.

واسترسلت: قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية بدرجة واحدة، والأجواء مشمسة وتسجل 27 درجة.

وشددت على أن الطقس معتدل ومائل للحرارة نهارا، ولكن مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض والشعور بالبرودة.

ولفتت إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار الضعيفة ونشاط الرياح نسبي، والطقس مستقر طوال الأسبوع الحالي