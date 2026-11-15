وزير الصناعة يُعلن تحركًا لتوطين بطاريات السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع عملاق صيني.. تفاصيل

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توقيع اتفاقية وقيد إنشاء مصنع في مصر بالتعاون مع شركة CATL الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية، والتي تستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 39.6% و40%، بهدف توطين صناعة البطاريات في مصر.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن الدولة تعمل على تعميق الصناعات المغذية للسيارات، إلى جانب التفاوض مع شركات مختلفة لتوطين صناعة المحركات، مشيرًا إلى البدء في تجميع أول سيارة كهربائية بمصنع النصر، وأن تصدير مكونات الصناعات المغذية يمتلك فرصًا وأسواقًا أوسع من تصدير السيارات كاملة.