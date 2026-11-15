وزير الصناعة يكشف أسباب غياب علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات: رفضنا وضع اسمنا على سيارات مستوردة

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أسباب عدم ظهور علامة تجارية مصرية للسيارات منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن المشكلة لم تكن في صناعة السيارات نفسها، وإنما في التركيز على تجميع السيارات والمنتج النهائي دون الاهتمام الكافي بالصناعات المغذية.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن مصر رفضت عروضًا من شركات عديدة لاستيراد سيارات جاهزة ووضع علامة تجارية مصرية عليها، مشددًا على أن الدولة تستهدف إقامة صناعة سيارات حقيقية تعتمد على التكنولوجيا والإنتاج المحلي.