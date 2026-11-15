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وزير الصناعة يكشف أسباب غياب علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات: رفضنا وضع اسمنا على سيارات مستوردة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصناعة يكشف أسباب غياب علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات: رفضنا وضع اسمنا على سيارات مستوردة

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أسباب عدم ظهور علامة تجارية مصرية للسيارات منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن المشكلة لم تكن في صناعة السيارات نفسها، وإنما في التركيز على تجميع السيارات والمنتج النهائي دون الاهتمام الكافي بالصناعات المغذية.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن مصر رفضت عروضًا من شركات عديدة لاستيراد سيارات جاهزة ووضع علامة تجارية مصرية عليها، مشددًا على أن الدولة تستهدف إقامة صناعة سيارات حقيقية تعتمد على التكنولوجيا والإنتاج المحلي.

وزير الصناعة سيارات مصرية سيارات مستوردة

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