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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول بالجامعة العربية: مبادرات الأمم المتحدة للإنذار المبكر تستهدف حماية السكان من مخاطر الكوارث الطبيعية

الدكتور محمود فتح الله الوزير المفوض ومدير إدارة المناخ بالجامعة العربية
الدكتور محمود فتح الله الوزير المفوض ومدير إدارة المناخ بالجامعة العربية
محمود زيدان

قال الدكتور محمود فتح الله الوزير المفوض ومدير إدارة المناخ بالجامعة العربية إن الأمم المتحدة تعمل منذ فترة على إطلاق مبادرات تستهدف تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بما يتيح حماية السكان في مختلف دول العالم من تداعيات الظواهر الطبيعية الخطرة

وأضاف فتح الله خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية حبيبة عمر، أن مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة تستهدف توفير آليات فعالة للدول النامية لمراقبة المخاطر والتنبؤ بها وإصدار التحذيرات المبكرة موضحا أن هذه الآليات تتيح اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمات والتعافي من آثارها

وأكد الوزير المفوض أن هذه المبادرات تقوم على مسار متكامل يبدأ برصد المخاطر والتنبؤ بها وإطلاق الإنذارات المبكرة وينتهي باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الخسائر والتعامل مع تداعيات الكوارث مشيرا إلى أهمية توفير الإمكانات الفنية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف

وأشار مدير إدارة المناخ بالجامعة العربية إلى أن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لا تزال محدودة التغطية في الدول النامية ولم تنفذ سوى في نطاقات جغرافية محدودة رغم ما تتضمنه من وعود بإيجاد آليات مستدامة للحد من المخاطر وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لافتا إلى ضرورة توسيع نطاق تنفيذها لضمان استفادة أكبر عدد من السكان منها بحلول عام 2030
 

الدكتور محمود فتح الله الوزير المفوض ومدير إدارة المناخ بالجامعة العربية الدكتور محمود فتح الله الوزير المفوض مخاطر الكوارث الطبيعية أخبار أخبار توك شو

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