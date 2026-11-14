ضبط 22 سيارة مخالفة في حملات مكبرة على السرفيس والتاكسي بالفيوم

واصلت الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكبرة على سيارات السرفيس والتاكسي بمختلف مناطق مدينة الفيوم لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط بمنظومة النقل الجماعي والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وقاد الحملات حازم حسني مدير عام الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي حيث استهدفت متابعة سيارات السرفيس بأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و16 و17 بمناطق ميداني دلة والحواتم ومنطقة طب أسنان بمدينة الفيوم إلى جانب تكثيف الرقابة على سيارات التاكسي.



ضبط مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملة وفقا للتفاصيل الواردة عن ضبط 22 سيارة مخالفة تنوعت مخالفاتها بين سيارتين لعدم استكمال خط السير و6 سيارات بدون مستندات و5 سيارات لمخالفة خطوط السير وسيارة لزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة و3 سيارات للهروب من الحملة كما تم ضبط 4 سيارات تعمل على خط 2 بدلا من خط 16 وسيارة تعمل على خط 2 بدلا من خط 1 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.



استمرار الحملات على خطوط المواصلات

وأكد محافظ الفيوم استمرار الحملات الرقابية على خطوط السرفيس والتاكسي بمختلف مناطق المدينة والطرق الرابطة بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة مع تكثيف المتابعة الميدانية والتصدي لمحاولات الهروب من اللجان ومخالفة خطوط السير أو التعريفة المقررة وأوضح أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة النقل الجماعي وحماية حقوق المواطنين وعدم التهاون مع المخالفين.



أرقام للإبلاغ عن مخالفات السرفيس

وتهيب المحافظة بالمواطنين الإبلاغ عن مخالفات خطوط السير والمغالاة في الأجرة من خلال الأرقام 0842168041 و0842168042 و0842168043 أو الخط الساخن 114 مع توضيح مكان المخالفة وتوقيتها.