قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات: تصنيع البطاريات والمحركات وتأهيل الشباب
عبدالجليل: لدينا حكّام من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا.. فلماذا الاستعانة بحكم من السلفادور؟
«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام
أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.. عروض الكشافة تشعل أجواء اليوبيل الذهبي لايبارشية بورسعيد.. شاهد
غدًا.. يسر فاروق فلوكس تحاور والدها في لقاء مفتوح بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية
رسمياً - تعيين الحكم السلفادوري ايفان بارتون لـ قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز
«مصر جمالها حياة».. ترنيمة تشعل المشاعر الوطنية في احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد .. شاهد
جريمة حرب .. الأزهر يُدين استهداف مجمع ناصر الطبي بغزة
هل نسبة الـ75% من الجزارين دقيقة؟.. حسين أبو صدام يرد على الجدل بشأن بيع اللحوم كبيرة السن
الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط جنوب هرمز
حقك عليّا يا أخويا ما تزعلش.. «الحسين» ينهار من البكاء على شقيقه «الحسن» التوأم بعد خروجه من «دولة التلاوة»
الشيطان يقوم وأنا أقعد مكانه| تعليق مُفاجئ لـ مفيدة شيحة عن منى زكي بـ «طالع نازل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 22 سيارة مخالفة في حملات مكبرة على السرفيس والتاكسي بالفيوم

جانب من الحملة
جانب من الحملة
صدى البلد

واصلت الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكبرة على سيارات السرفيس والتاكسي بمختلف مناطق مدينة الفيوم لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط بمنظومة النقل الجماعي والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وقاد الحملات حازم حسني مدير عام الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي حيث استهدفت متابعة سيارات السرفيس بأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و16 و17 بمناطق ميداني دلة والحواتم ومنطقة طب أسنان بمدينة الفيوم إلى جانب تكثيف الرقابة على سيارات التاكسي.


ضبط مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملة وفقا للتفاصيل الواردة عن ضبط 22 سيارة مخالفة تنوعت مخالفاتها بين سيارتين لعدم استكمال خط السير و6 سيارات بدون مستندات و5 سيارات لمخالفة خطوط السير وسيارة لزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة و3 سيارات للهروب من الحملة كما تم ضبط 4 سيارات تعمل على خط 2 بدلا من خط 16 وسيارة تعمل على خط 2 بدلا من خط 1 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.


استمرار الحملات على خطوط المواصلات

وأكد محافظ الفيوم استمرار الحملات الرقابية على خطوط السرفيس والتاكسي بمختلف مناطق المدينة والطرق الرابطة بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة مع تكثيف المتابعة الميدانية والتصدي لمحاولات الهروب من اللجان ومخالفة خطوط السير أو التعريفة المقررة وأوضح أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة النقل الجماعي وحماية حقوق المواطنين وعدم التهاون مع المخالفين.


أرقام للإبلاغ عن مخالفات السرفيس

وتهيب المحافظة بالمواطنين الإبلاغ عن مخالفات خطوط السير والمغالاة في الأجرة من خلال الأرقام 0842168041 و0842168042 و0842168043 أو الخط الساخن 114 مع توضيح مكان المخالفة وتوقيتها.

الفيوم السرفيس التاكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

علم مصر يرفرف فوق أوليمبياد داكار

علم مصر يرفرف فوق أوليمبياد داكار.. إنجاز تاريخي لشباب الجمهورية الجديدة

الحكم السلفادوري الدولي، إيفان بارتون

السلفادوري إيفان بارتون حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

صورة من اللقاء

مجموعة مصر.. أنجولا تفوز على جنوب السودان بهدفين +90 بتصفيات أمم إفريقيا 2027

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد