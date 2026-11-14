عن محمد صلاح.. مظهر شاهين: احترموا الرجل واصمتوا أمام تاريخ لم تصنعوا مثله

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن اللاعب محمد صلاح أكبر من كل هذه التفاهات، وأرفع من كل هذه المهاترات، وأعظم من أن تنال منه أحقاد الحاقدين أو حملات التقليل من شأنه.

وتابع مظهر شاهين، في تصريح له: يا سادة، محمد صلاح لم يعتزل كرة القدم حتى نجلس لنحصي أهدافه ونصدر الأحكام على مسيرته! الرجل ما زال في الملعب، وما زالت الأرقام قابلة للزيادة، وما زالت أمامه فرص لإضافة المزيد إلى تاريخ صنعه بعرقه وموهبته وإصراره.

إنجازات محمد صلاح

وأضاف أن محمد صلاح حقق من الإنجازات والألقاب ما يعجز كثيرون عن مجرد الاقتراب منه، وكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، ورفع اسم مصر عاليًا في ملاعب لم يصل إليها كثير ممن يتطاولون عليه اليوم.

واستكمل: من حقكم أن تختلفوا، ومن حقكم أن تناقشوا مستواه، لكن ليس من حق أحد أن يمحو تاريخًا من النجاحات لمجرد خصومة أو حقد أو رغبة في الانتقاص من إنجازات الآخرين.

وأكد أن محمد صلاح أكبر من معارككم الصغيرة، وتاريخه أكبر من تعليقاتكم، وإنجازاته باقية حتى بعد أن تنتهي ضوضاء المنتقدين.

وأوضح أن الفرق كبير بين النقد الرياضي الموضوعي، وبين الحقد الذي يرتدي ثوب النقد.. مختتما تصريحه بقوله: احترموا الرجل، أو على الأقل اصمتوا أمام تاريخ لم تصنعوا مثله شيئًا!