ناقد رياضي: محمد صلاح سجل 68 هدفا دوليا فقط.. وحسام حسن مازال الهداف التاريخي للفراعنة

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت، أنه هناك مباريات في الفيفا تعتبر مباريات دولية وهناك مباريات ودية أهدافها كأنها لم تكن ولا تحسب الأهداف.

وقال خالد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" حسام حسن في تاريخه سجل 76 هدفا منهم 69 هدف دوليا و7 أهداف غير دولية".

وتابع خالد طلعت :" محمد صلاح سجل 70 هدفا منهم هدفين غير دوليين، وقمت بمخاطبة الفيفا وأبلغتهم بأنه هناك هدفين لمحمد صلاح مش أهداف دولية وأن محمد صلاح لديه 68 هدفا دوليا فقط ".

وأكمل خالد طلعت:" أنا بنصف صاحب الحق وحسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر بـ 69 هدفا دوليا ومحمد صلاح يليه بـ 68 هدفا".

وفي وقت سابق، حرص لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني على الاحتفال بالنجم محمد صلاح، قائد الفراعنة، بعد وصوله إلى الهدف رقم 70 بقميص المنتخب الوطني، وسط أجواء من الفرحة والتقدير لما يقدمه قائد المنتخب خلال مسيرته الدولية.

وشهد معسكر المنتخب لقطة مميزة، بعدما تجمع اللاعبون وأفراد الجهاز الفني حول محمد صلاح، وقدموا له قميصًا يحمل الرقم 70، احتفالًا بالإنجاز التهديفي الذي حققه مع الفراعنة.



وجاء الاحتفال رغم تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الرقم الرسمي لأهداف محمد صلاح الدولية إلى 68 هدفًا، بدلًا من 70، ليؤكد لاعبو المنتخب حرصهم على مشاركة قائدهم فرحته وتقدير مسيرته وما قدمه لكرة القدم المصرية.