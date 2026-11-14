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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دانجوتي يرفع طموحاته الاستثمارية في إفريقيا إلى 70 مليار دولار

الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي
الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي
أ ش أ

رفع الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي طموحات مجموعته الاستثمارية في إفريقيا من 50 مليار دولار إلى نحو 70 مليار دولار، مع اتجاه المجموعة إلى توسيع نشاطها خارج قطاعات الأسمنت والأسمدة والنفط، ودراسة إطلاق برنامج واسع لتوليد الكهرباء بقدرة تصل إلى 10,000 ميجاوات في عدة أسواق إفريقية.

وقال دانجوتي إن مجموعته "دانجوتي للصناعات" كانت تستهدف في البداية استثمار نحو 50 مليار دولار في إفريقيا ضمن استراتيجيتها حتى 2030، لكنها تدرس الآن زيادة الاستثمارات المستهدفة إلى نحو 70 مليار دولار، ولم تحدد المجموعة حتى الآن الدول التي قد تستضيف مشروعات الكهرباء، أو التكلفة المتوقعة للبرنامج، أو الجدول الزمني لتنفيذه، فيما قد تشمل الاستثمارات نيجيريا، بحسب منصة "بزنس أفريكا" الاقتصادية.

ويمثل برنامج الكهرباء المقترح مشروعًا منفصلًا عن الطاقة التي تنتجها المجموعة حاليًا لتلبية احتياجات مصانعها، وتنتج شركات "دانجوتي" حاليًا نحو 1,500 ميجاوات من الكهرباء للاستخدام الداخلي في عملياتها الصناعية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرة إلى ما بين 4,500 و5,000 ميجاوات بحلول 2030، مع توسع أنشطة المجموعة في التكرير والبتروكيماويات والأسمدة والأسمنت.

وأوضح دانجوتي أن هذه القدرة مخصصة لتشغيل أنشطة المجموعة، بينما تستهدف الخطة الجديدة التدخل في سوق توليد الكهرباء على نطاق أوسع عبر إنتاج 10,000 ميجاوات في أنحاء إفريقيا، بما قد يشمل نيجيريا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المجموعة ستتولى بناء وتشغيل محطات التوليد بنفسها، أو ستدخل في شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص، أو ستبيع الكهرباء عبر شبكات الكهرباء الوطنية.

وتأتي زيادة الاستثمارات المستهدفة في الوقت الذي تنفذ فيه مجموعة دانجوتي عددًا من أكبر مشروعات البنية التحتية والطاقة في إفريقيا، ففي سبتمبر، بدأت المجموعة أعمال مشروع مصفاة نفط في لامو بكينيا بتكلفة مقترحة تبلغ 16 مليار دولار، بطاقة تكرير تصل إلى 700 ألف برميل من الخام يوميًا، ومن المقرر اكتماله في 2030، مع عرض دانجوتي على حكومات دول شرق أفريقيا حصة مجمعة تبلغ 30% في المشروع.

وفي نوفمبر، أطلقت المجموعة مشروعًا بقيمة 2.5 مليار دولار لتطوير منشآت لتخزين الوقود وخطوط أنابيب في ناميبيا، يتضمن محطة تخزين بسعة 600 مليون لتر، مع إمكانية ربط البنية التحتية مستقبلًا بكل من بوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتندرج هذه المشروعات ضمن استراتيجية دانجوتي لبناء شبكة إفريقية مترابطة تشمل إنتاج الطاقة والوقود وتكريره وتخزينه وتوزيعه، فيما يمكن أن يمثل قطاع الكهرباء المرحلة التالية من هذا التوسع.

وتعاني الشركات الصناعية في العديد من الدول الإفريقية من ارتفاع تكاليف الكهرباء وعدم موثوقية إمداداتها، ما يدفع عددًا كبيرًا من الشركات إلى الاعتماد على مولدات تعمل بالديزل للحفاظ على الإنتاج، ويرى دانجوتي أن توفير كهرباء موثوقة وبأسعار مناسبة سيكون مهمًا بصورة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الديزل أو البنزين لتوليد الكهرباء يجعل من الصعب على الشركات تحقيق أرباح.

مجد/ف س ع

مجموعته الاستثمارية إفريقيا قطاعات الأسمنت الأسمدة والنفط

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