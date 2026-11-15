النيران تلتهم سيارة ملاكي بعد انقلابها في شارع صلاح سالم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اشتعال النيران في سيارة ملاكي، بعد انقلابها في شارع صلاح سالم، أحد أهم المحاور الحيوية في القاهرة.

وأظهر الفيديو المتداول، تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من السيارة بعد انقلابها على جانب الطريق، وسط حالة من الذعر بين قائدي السيارات والمارة، الذين حاولوا الابتعاد عن مكان الحريق خوفا من امتداد النيران أو انفجار السيارة.

كما أظهر المقطع توقف الحركة المرورية بشكل شبه كامل في محيط الحادث، بسبب تجمع المواطنين ومحاولات البعض إخماد النيران بالوسائل البدائية، لحين وصول قوات الحماية المدنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول السيارة المشتعلة، والسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للسيارات المجاورة، والعمل على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.