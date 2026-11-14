إصابة طفل في حريق شقة بالطابق الخامس بحي شرق سوهاج.. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

شهد شارع الجمهورية تقاطع شارع الكاشف، بنطاق حي شرق مدينة سوهاج، حريقًا داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات، أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، فيما تدخلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية.

تفاصيل حريق شقة سكنية بشارع الجمهورية

بدأت الواقعة عندما اندلعت النيران داخل شقة سكنية مملوكة للمواطن “حمدي. م. ع”، بالطابق الخامس العلوي، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع الحريق، حيث جرى إخطار الأجهزة المعنية التي سارعت إلى إرسال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء، وبدأت القوات التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة النيران من مختلف الاتجاهات، حتى تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتقاله إلى الشقق السكنية المجاورة.

وعقب الانتهاء من أعمال الإطفاء، نفذت القوات عمليات التبريد بموقع الحادث، للتأكد من عدم وجود أي بؤر حرارية قد تؤدي إلى اشتعال النيران مجددًا، مع استمرار إجراءات تأمين المكان.

وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، بالتزامن مع حضور مسئولي الكهرباء وطوارئ الغاز، للتعامل مع المرافق وتأمين المنطقة المحيطة بالعقار، كما تواجدت قوات قسم شرطة ثان سوهاج ومسؤولو الوحدة المحلية لحي شرق لمتابعة الموقف.

وأسفر الحادث عن إصابة الطفل “يامن. ح. م”، البالغ من العمر 4 سنوات، حيث جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى سوهاج العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق داخل الشقة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة، عقب نجاح قوات الحماية المدنية في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والوحدات السكنية المحيطة.