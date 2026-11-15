كوينيجسيج جيسكو النسخة 125.. هل يتوقف إنتاجها أم تعاود الظهور؟

ودعت كوينيجسيج السويدية سيارتها الخارقة Jesko بعد استكمال إنتاج العدد المحدد منها، والذي اقتصر على 125 نسخة فقط، لتصل بذلك واحدة من أبرز مشروعات الشركة في عالم السيارات عالية الأداء إلى محطتها الأخيرة.

وجاءت نهاية هذا البرنامج مع خروج النسخة رقم 125 من مصنع الشركة في مدينة أنجيلهولم السويدية، وسط اهتمام واسع بين متابعي أخبار السيارات الخارقة، خاصة أن السيارة الأخيرة حصلت على تجهيزات تصميمية خاصة تميزها عن بقية النسخ التي سبقتها.

كوينيجسيج Jesko

كوينيجسيج Jesko النسخة 125

لم يكن الوصول إلى السيارة رقم 125 أمرًا مفاجئًا بالنسبة إلى الشركة السويدية، إذ حددت كوينيجسيج منذ الكشف الأول عن Jesko في مارس 2019 سقف الإنتاج عند هذا العدد، موزعًا على نسختي Attack وAbsolut.

واستغرقت عملية تحويل المشروع إلى سيارات إنتاجية عدة سنوات، حتى بدأت عمليات التسليم الفعلية في يونيو 2023، وبعد ذلك تواصل العمل داخل المصنع وفق الجدول المحدد، إلى أن اكتمل تصنيع آخر سيارة في نوفمبر 2026، لتصبح Jesko واحدة من الطرازات التي انتهى إنتاجها عند العدد الذي كشفت عنه الشركة منذ البداية.

كوينيجسيج تختار نسخة Absolut لتكون الأخيرة

حملت السيارة الختامية هوية Jesko 125، وجاءت مبنية على فئة Absolut التي تختلف عن نسخة Attack في توجهها الهندسي، إذ تركز على تقليل مقاومة الهواء وتحسين الانسيابية عند السرعات المرتفعة، بدلًا من إعطاء الأولوية للقوة الضاغطة السفلية التي تحتاج إليها السيارات المخصصة للحلبات.

محرك V8 بقوة تصل إلى 1600 حصان

تعتمد كوينيجسيج Jesko على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 5.0 لتر، وهو محرك مصنوع من الألومنيوم ويشكل العنصر الأساسي في منظومة الأداء الخاصة بالسيارة، وتبلغ قوته 1280 حصانًا عند استخدام البنزين التقليدي، بينما ترتفع إلى 1600 حصان عند تشغيله بوقود E85، مع عزم دوران يصل إلى 1500 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة Koenigsegg Light Speed Transmission، الذي يتكون من 9 سرعات أمامية و7 قوابض متعددة الأقراص، وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية، بينما تصل سرعة دوران المحرك القصوى إلى 8500 دورة في الدقيقة.

وسجلت السيارة إنجازات مرتبطة بالتسارع والتوقف، أبرزها تحقيق زمن بلغ 25.21 ثانية في اختبار التسارع من الثبات إلى 400 كيلومتر في الساعة ثم العودة إلى التوقف الكامل، وذلك خلال أغسطس 2025، مع سرعة قصوى تقدر بنحو 531 كيلومترًا في الساعة.

هل تعود كوينيجسيج Jesko إلى خطوط الإنتاج مرة أخرى؟

لم تعلن كوينيجسيج عن خطة لإعادة إنتاج Jesko أو تصنيع دفعة إضافية منها، كما لم تكشف عن خليفة مباشر يحمل الاسم نفسه، لذلك تبدو النسخة رقم 125 بمثابة النهاية الرسمية لهذا الطراز بصورته الحالية، بينما يظل احتمال تقديم سيارة جديدة تحمل اسمًا مختلفًا وتستفيد من خبرات Jesko أمرًا واردًا، دون وجود إعلان رسمي يؤكده حتى الآن.