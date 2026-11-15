قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلف الناتو ركيزة أساسية للأمن في أوروبا.. «كوشنر»: طرحنا أفكارًا جديدة لتسوية الأزمة الأوكرانية
الألعاب الإلكترونية والأطفال.. من المسئول عن حماية الصغار من مخاطر العالم الرقمي؟
وزير الصناعة يُعلن تحركًا لتوطين بطاريات السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع عملاق صيني.. تفاصيل
«أبو الدهب» : علي ماهر قادر على تكرار إنجازات جيل «المعلم» .. وإمام عاشور «ملتزم»
وزير الصناعة يكشف أسباب غياب علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات: رفضنا وضع اسمنا على سيارات مستوردة
إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات
الشاباك يعلن اغتيال سمير أبو يونس قائد «لواء رفح» بقطاع غزة
الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقدم للدفعة الخامسة بـ رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية
مدحت العدل يكشف كواليس إنتاج «أم كلثوم»: الأعلى تكلفة والأكمل فنيًا.. وشريهان كانت «ميسي» في «كوكو شانيل»
وزير الصناعة يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات: تصنيع البطاريات والمحركات وتأهيل الشباب
عبدالجليل: لدينا حكّام من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا.. فلماذا الاستعانة بحكم من السلفادور؟
«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كوينيجسيج جيسكو النسخة 125.. هل يتوقف إنتاجها أم تعاود الظهور؟

كوينيجسيج Jesko
كوينيجسيج Jesko
صبري طلبه

ودعت كوينيجسيج السويدية سيارتها الخارقة Jesko بعد استكمال إنتاج العدد المحدد منها، والذي اقتصر على 125 نسخة فقط، لتصل بذلك واحدة من أبرز مشروعات الشركة في عالم السيارات عالية الأداء إلى محطتها الأخيرة. 

وجاءت نهاية هذا البرنامج مع خروج النسخة رقم 125 من مصنع الشركة في مدينة أنجيلهولم السويدية، وسط اهتمام واسع بين متابعي أخبار السيارات الخارقة، خاصة أن السيارة الأخيرة حصلت على تجهيزات تصميمية خاصة تميزها عن بقية النسخ التي سبقتها.

كوينيجسيج Jesko 

كوينيجسيج Jesko النسخة 125

لم يكن الوصول إلى السيارة رقم 125 أمرًا مفاجئًا بالنسبة إلى الشركة السويدية، إذ حددت كوينيجسيج منذ الكشف الأول عن Jesko في مارس 2019 سقف الإنتاج عند هذا العدد، موزعًا على نسختي Attack وAbsolut.

واستغرقت عملية تحويل المشروع إلى سيارات إنتاجية عدة سنوات، حتى بدأت عمليات التسليم الفعلية في يونيو 2023، وبعد ذلك تواصل العمل داخل المصنع وفق الجدول المحدد، إلى أن اكتمل تصنيع آخر سيارة في نوفمبر 2026، لتصبح Jesko واحدة من الطرازات التي انتهى إنتاجها عند العدد الذي كشفت عنه الشركة منذ البداية.

كوينيجسيج تختار نسخة Absolut لتكون الأخيرة

حملت السيارة الختامية هوية Jesko 125، وجاءت مبنية على فئة Absolut التي تختلف عن نسخة Attack في توجهها الهندسي، إذ تركز على تقليل مقاومة الهواء وتحسين الانسيابية عند السرعات المرتفعة، بدلًا من إعطاء الأولوية للقوة الضاغطة السفلية التي تحتاج إليها السيارات المخصصة للحلبات.

محرك V8 بقوة تصل إلى 1600 حصان

تعتمد كوينيجسيج Jesko على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 5.0 لتر، وهو محرك مصنوع من الألومنيوم ويشكل العنصر الأساسي في منظومة الأداء الخاصة بالسيارة، وتبلغ قوته 1280 حصانًا عند استخدام البنزين التقليدي، بينما ترتفع إلى 1600 حصان عند تشغيله بوقود E85، مع عزم دوران يصل إلى 1500 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة Koenigsegg Light Speed Transmission، الذي يتكون من 9 سرعات أمامية و7 قوابض متعددة الأقراص، وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية، بينما تصل سرعة دوران المحرك القصوى إلى 8500 دورة في الدقيقة.

وسجلت السيارة إنجازات مرتبطة بالتسارع والتوقف، أبرزها تحقيق زمن بلغ 25.21 ثانية في اختبار التسارع من الثبات إلى 400 كيلومتر في الساعة ثم العودة إلى التوقف الكامل، وذلك خلال أغسطس 2025، مع سرعة قصوى تقدر بنحو 531 كيلومترًا في الساعة.

هل تعود كوينيجسيج Jesko إلى خطوط الإنتاج مرة أخرى؟

لم تعلن كوينيجسيج عن خطة لإعادة إنتاج Jesko أو تصنيع دفعة إضافية منها، كما لم تكشف عن خليفة مباشر يحمل الاسم نفسه، لذلك تبدو النسخة رقم 125 بمثابة النهاية الرسمية لهذا الطراز بصورته الحالية، بينما يظل احتمال تقديم سيارة جديدة تحمل اسمًا مختلفًا وتستفيد من خبرات Jesko أمرًا واردًا، دون وجود إعلان رسمي يؤكده حتى الآن.

كوينيجسيج Jesko كوينيجسيج Jesko سيارة كوينيجسيج Jesko السيارة كوينيجسيج Jesko

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

ترشيحاتنا

إثبات الحضور للزميل الغائب

هل قيام الموظف بإثبات الحضور لزميله الغائب عن العمل حرام؟.. الإفتاء تحذر

الحسن والحسين بركات

بعد ظهورهما في حلقة اليوم.. معلومات عن الحسن والحسين أول توأم يتنافس في دولة التلاوة | صور

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يروي موقفين مؤثرين عن الورع.. فيديو

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد