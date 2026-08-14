70 نسخة .. كوينيجسيج CCGT1 أداء خارق وتصميم استثنائي| صور

تعود كوينيجسيج إلى اسم ارتبط بتاريخها في عالم السيارات عالية الأداء من خلال CCGT1، وهي سيارة جديدة طورتها الشركة السويدية لتجمع بين الاستخدام على الطرق العامة والقدرات المصممة للتعامل مع الحلبات وعالم السرعة.

كوينيجسيج CCGT1 بعدد محدود

تضع كوينيجسيج حدودًا واضحة لإنتاج CCGT1، إذ لن تصنع سوى 70 سيارة من هذا الطراز على مستوى العالم، ويزداد تفرد المشروع مع اكتمال حجز العدد المحدد بالكامل قبل الكشف الرسمي عنها، ما يؤكد أن السيارة دخلت مرحلة الإنتاج المحدود وهي تتمتع بطلب مسبق على جميع نسخها.

كوينيجسيج CCGT1

سيارة كوينيجسيج ومنصة CC850

اعتمدت كوينيجسيج CCGT1 على منصة CC850 الأساسية، ولكن أعادت كوينيجسيج صياغة السيارة من الناحية الهندسية، ولم تحتفظ من ألواح الهيكل الأصلية سوى بالأبواب والسقف القابل للإزالة، بينما خضعت بقية المكونات لتغييرات واسعة بهدف تلبية المتطلبات الديناميكية للسيارة الجديدة.

كوينيجسيج CCGT1

كوينيجسيج CCGT1 والأداء الفني

زودت CCGT1 بمحرك V8 مزدوج التيربو، وتبلغ قوته 1280 حصانًا عند تشغيله بالبنزين التقليدي، وترتفع القدرة إلى 1600 حصان عند استخدام وقود E85، ما يمنح السيارة مستوى من القوة يضع منظومتها الميكانيكية في فئة السيارات الخارقة ذات الأداء المرتفع للغاية.

كوينيجسيج CCGT1

CCGT1 والديناميكا الهوائية للتصميم

ركزت كوينيجسيج بدرجة كبيرة على التحكم في الهواء حول CCGT1 ، وهو ما يظهر بوضوح في تصميم الجزء الخلفي، حيث يتمكن من تقليل مقاومة الهواء عند الحاجة، عبر إمكانية تغيير زاويته تلقائيًا بمدى يصل إلى 30 درجة، كما يمكن استخدام الجناح لأداء وظيفة المكبح الهوائي.

كوينيجسيج CCGT1

ولم تكتف الشركة بإضافة جناح خلفي متحرك، بل طورت حزمة متكاملة للديناميكا الهوائية تستطيع إنتاج قوة ضاغطة تصل إلى 800 كيلوجرام عند سرعة 250 كم في الساعة، ويساعد هذا المستوى من الحمل على إبقاء السيارة أكثر ثباتًا عند السرعات العالية، كما يمنحها قدرات مختلفة على الحلبة مقارنة بالسيارات التي تركز بصورة أكبر على خفض مقاومة الهواء.