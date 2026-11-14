أسعار سوزوكي اكروس 2026 في السعودية

تواصل سوزوكي اليابانية تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات ومن بينها سوزوكي أكروس 2026، التي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

محرك سوزوكي اكروس 2026

تعتمد الفئات المتاحة على نظام دفع أمامي FWD، بينما تحصل الفئة الأعلى GLX 4WD على نظام دفع رباعي، مع محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، بسعة 1.5 لتر موزعة على أربع أسطوانات.

سوزوكي أكروس 2026

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 102 حصان، مع عزم دوران يبلغ 137 نيوتن متر، كما تحصل سوزوكي أكروس 2026 على خزان وقود بسعة 45 لترًا.

مقصورة سوزوكي أكروس 2026

تضم سوزوكي أكروس 2026 شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا.

وتكتمل تجهيزات النظام الصوتي من خلال 6 سماعات موزعة داخل المقصورة، بينما تتضمن السيارة مكيف هواء أوتوماتيكيًا للتحكم في درجة الحرارة، إلى جانب فتحات تهوية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.

سوزوكي اكروس 2026 وتقنيات الأمان

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدات القيادة الإلكترونية، بداية من نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن وكاميرا.

سوزوكي أكروس 2026

وتشمل منظومة المساعدة أيضًا نظام دعم صعود المرتفعات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، كما تتوفر تقنيات التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ونظام قراءة مسار الطريق مع التنبيه عند الخروج غير المقصود من المسار، ومراقبة النقطة العمياء.

أسعار سوزوكي أكروس 2026 في السوق السعودي

وتتوفر سوزوكي أكروس موديل 2026 بثلاث فئات، وتبدأ الأسعار من 75,785 ريالًا سعوديًا لفئة GL، بينما تأتي فئة GLX بسعر 81,535 ريالًا سعوديًا، في حين تصل الفئة الأعلى GLX 4WD، المزودة بنظام الدفع الرباعي، إلى 94,185 ريالًا سعوديًا.