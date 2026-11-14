قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: مقاتلات F-16 تواصل دورياتها فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط
خالد الجندي: لا أحد يبلغ منزلة الصحابة.. لكن يمكن الاقتداء بأعمالهم والتشبه بهم
خالص العزاء والمواساة.. النائب محمد أبو العينين ينعي خال المستشار محمد عمران
أحمد موسى: وزير الأمن الداخلي الأمريكي لم يستبعد فرضية تعرض قطاع الطيران لهجوم سيبراني
خبير سلامة جوية يحذر: توقف الملاحة الأمريكية قد يتكرر في دول أخرى.. ويكشف سر القرار الحاسم لإنقاذ الطائرات
خطة حكومية لتحويل الريف لمراكز إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحياء القرى المنتجة
إزاي الكلام ده.. أحمد موسى: أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة مراقبة جوية
دموع تختصر حكاية عمر.. سهير جودة تحتفي بتكريم فاروق فلوكس
هل تعرضت الملاحة الجوية الأمريكية لهجوم سيبراني؟.. خبير سلامة جوية يكشف سيناريوهات توقف المطارات
نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات
أحمد موسى: ارتباك هائل في قطاع الطيران بأمريكا.. و3000 رحلة جوية كانت عالقة بالسماء
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه.. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سوزوكي اكروس 2026 في السعودية

سوزوكي أكروس 2026
سوزوكي أكروس 2026
صبري طلبه

تواصل سوزوكي اليابانية تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات ومن بينها سوزوكي أكروس 2026، التي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

محرك سوزوكي اكروس 2026

تعتمد الفئات المتاحة على نظام دفع أمامي FWD، بينما تحصل الفئة الأعلى GLX 4WD على نظام دفع رباعي، مع محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، بسعة 1.5 لتر موزعة على أربع أسطوانات.

سوزوكي أكروس 2026 

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 102 حصان، مع عزم دوران يبلغ 137 نيوتن متر، كما تحصل سوزوكي أكروس 2026 على خزان وقود بسعة 45 لترًا.

مقصورة سوزوكي أكروس 2026 

تضم سوزوكي أكروس 2026 شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا.

وتكتمل تجهيزات النظام الصوتي من خلال 6 سماعات موزعة داخل المقصورة، بينما تتضمن السيارة مكيف هواء أوتوماتيكيًا للتحكم في درجة الحرارة، إلى جانب فتحات تهوية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية. 

سوزوكي اكروس 2026 وتقنيات الأمان

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدات القيادة الإلكترونية، بداية من نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن وكاميرا.

سوزوكي أكروس 2026 

وتشمل منظومة المساعدة أيضًا نظام دعم صعود المرتفعات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، كما تتوفر تقنيات التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ونظام قراءة مسار الطريق مع التنبيه عند الخروج غير المقصود من المسار، ومراقبة النقطة العمياء.

أسعار سوزوكي أكروس 2026 في السوق السعودي

وتتوفر سوزوكي أكروس موديل 2026 بثلاث فئات، وتبدأ الأسعار من 75,785 ريالًا سعوديًا لفئة GL، بينما تأتي فئة GLX بسعر 81,535 ريالًا سعوديًا، في حين تصل الفئة الأعلى GLX 4WD، المزودة بنظام الدفع الرباعي، إلى 94,185 ريالًا سعوديًا.

سوزوكي أكروس سوزوكي أكروس 2026 أسعار سوزوكي أكروس 2026 أسعار سوزوكي أكروس 2026 في السوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

حسام الزناتي

أزمة مالية توقف مفاوضات الزمالك مع حسام الزناتي

رونالدو

تصرف مفاجئ من الاتحاد البرتغالي بعد اعتزال رونالدو بشأن رقم 7

أحمد هشام - لاعب منتخب مصر لسلاح السيف

أحمد هشام لـ«صدى البلد»: ذهبية كأس العالم بداية قوية للموسم.. وحلمي ميدالية أولمبية لمصر

بالصور

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد