كل ما تريد معرفته عن GMC أكاديا Denali الرياضية

تحتل GMC أكاديا Denali مكانة عالمية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، التي تجمع بين المساحة الداخلية الواسعة والقدرات الميكانيكية القوية.

محرك تيربو بقوة 328 حصانًا

تعتمد أكاديا Denali على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، مزود بشاحن تيربو، ويولد قوة تصل إلى 328 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 442 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يعمل بالتعاون مع نظام دفع كلي AWD لتوزيع القوة على العجلات، وتسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 12.4 كيلومتر لكل لتر، كما تصل قدرتها على سحب المقطورات إلى 2268 كيلوجرامًا.

GMC أكاديا Denali

أبعاد GMC أكاديا Denali

تأتي GMC أكاديا Denali بطول يبلغ 5181 ملم، وعرض يصل إلى 2031 ملم، وارتفاع قدره 1830 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3072 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 2347 كيلوجرامًا، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 651 لترًا، وعجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة.

تجهيزات GMC أكاديا Denali

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد، إلى جانب التدفئة والتبريد، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 15 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD بقياس 8 بوصات، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 12 سماعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

GMC أكاديا Denali

كما تضم السيارة 6 وسائد هوائية، والمكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب حساسات ركن خلفية وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

وتتوفر GMC أكاديا Denali بنظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، والتنبيه عند مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله، وتضم التجهيزات أيضًا مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، والتعرف على إشارات السرعة.