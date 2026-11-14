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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خبير علاقات دولية: غموض أزمة الطيران الأمريكي يثير الشكوك.. والهجمات السيبرانية فرضية تستحق التحقيق

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي
محمد البدوي

انتقد الدكتور أحمد محارم، خبير العلاقات الدولية، حالة الغموض التي لا تزال تحيط بأزمة منظومة الطيران المدني في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الطيران لم تقدم تفسيرًا فنيًا واضحًا لأسباب الأزمة، وجاءت في معظمها متسرعة وخالية من التفاصيل الدقيقة.

مباحثات مع الكونجرس للحصول على تمويلات

وأوضح محارم، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن وزارة النقل الأمريكية تجري منذ نحو عام مباحثات مع الكونجرس للحصول على تمويلات تستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، بالتزامن مع إدخال مشروع يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في أبراج المراقبة من خلال شركة «إير سبيس»، التي سارعت إلى نفي مسؤولية مشروعها عن واقعة الانقطاع.

تغيرات استثنائية أو ظروف طارئة 

وأشار إلى أن استمرار معدلات الحركة الجوية دون تغيرات استثنائية أو ظروف طارئة يطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب التي أدت إلى الانهيار المفاجئ لمنظومة الطيران، خاصة أن أنظمة الملاحة الجوية تعتمد على قطاعات مترابطة يمكنها مساندة بعضها البعض عند حدوث أي خلل.

تعطل الاتصالات بصورة واسعة

وأضاف أن تعطل الاتصالات بصورة واسعة داخل المطارات الأمريكية، بدءًا من الساحل الغربي وامتدادًا إلى ولايات أخرى، يمثل أمرًا غير معتاد وفقًا لطبيعة بروتوكولات الطيران الدولية، وهو ما يستدعي عدم استبعاد فرضية التعرض لهجمة سيبرانية ضمن مسارات التحقيق، رغم استبعاد المسؤولين الأمريكيين هذا الاحتمال حتى الآن دون حسم قاطع.

 طبيعة الخلل وأسبابه

وشدد محارم على أن الوصول إلى تفسير حقيقي للأزمة يتطلب تحقيقًا فنيًا شاملًا وشفافًا، يكشف طبيعة الخلل وأسبابه، بدلًا من الاكتفاء بتصريحات عامة لا تجيب عن التساؤلات المتعلقة بأمن وسلامة منظومة الطيران الأمريكية.

الطيران الأمريكي الكونجرس الرئيس الأمريكي ترامب

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