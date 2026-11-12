أوشاكوف: محادثة بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي كانت بناءة وصريحة ومفيدة



صرّح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم /الخميس/، بأن المحادثات مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كانت بناءة وصريحة ومفيدة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن أوشاكوف قوله : "لقد شرحنا موقف الأوروبيين بالتفصيل. إنهم يبذلون قصارى جهدهم للانضمام إلى المفاوضات، ولكن كما قال رئيسنا، عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون السلام أم استمرار الحرب".

وأشار إلى أن جميع الإجراءات العملية التي اتخذتها أوروبا حتى الآن تشير إلى الخيار الثاني.

وأوضح أوشاكوف أنه من الواضح للجميع أن نظام الأمن العالمي الحالي لا يعمل.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُركز شخصياً على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلا: "كما ذكر، يركز الرئيس دونالد ترامب شخصياً على حل هذه القضية".

وأكد أنه "كييف لا ترغب بإنهاء الحرب لأنها ستضطر فوراً إلى الإعلان عن انتخابات ولا أحد هناك يريد أن يخسر السلطة".