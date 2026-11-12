الحوثيون يستهدفون محطة ضخ ومنشأة عسكرية في السعودية

أعلن متحدث باسم الفصائل المسلحة باليمن "الحوثيين"، تنفيذ عمليتين عسكريتين في المملكة السعودية، اليوم الخميس.

وقال يحيى سريع إن العملية الأولى استهدفت محطة الضخ رقم 7 على خط شرق-غرب بطائرة مسيّرة، زاعما أنها حققت هدفها بنجاح.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت منشأة ينبع النفطية بصاروخ باليستي، مدعيا إصابة هدفها.

مصر تدين استهداف أمن السعودية

في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الخميس، استمرار الاعتداءات على أراضي السعودية يقوض أمن واستقرار المنطقة

وأكدت الخارجية المصرية أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.