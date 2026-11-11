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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موقع "أكسيوس": الرئيس الأمريكي اختار خنق النظام الإيراني اقتصاديًا

موقع "أكسيوس": الرئيس الأمريكي اختار خنق النظام الإيراني اقتصاديًا
موقع "أكسيوس": الرئيس الأمريكي اختار خنق النظام الإيراني اقتصاديًا
أ ش أ

 قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أخبر نظرائه في مجموعة السبع بأن الرئيس دونالد ترامب فكر في استئناف الحرب مع إيران أو التوصل إلى اتفاق، لكنه اختار خيارا ثالثا وهو خنق النظام الإيراني اقتصاديا.

وأشار الموقع إلى أن روبيو شرح خلال لقاء مغلق في باريس مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع سياسة الولايات المتحدة وخياراتها تجاه إيران.

ونقل الموقع عن ثلاثة أشخاص حضروا الاجتماع القول إن روبيو قال: "ليس أمام الرئيس (ترامب) خياران فقط، وليس الأمر مقتصرًا على العودة إلى الحرب أو توقيع اتفاق سلام سخيف. فلن نبرم اتفاقا غبيا. والخيار الثالث المتاح أمامنا هو الاستمرار في ما نفعله الآن".

وأضاف روبيو قائلاً أن "الولايات المتحدة تُلحق أضراراً جسيمة باقتصاد إيران، مما يُصعٍب عليها تمويل المنظمات (الإرهابية) أو إعادة بناء جيشها. ولا يوجد موعد نهائي لذلك".

وقال روبيو "الرئيس ترامب ليس تحت ضغط زمني زائف، بل الإيرانيون يلحقون ضرراً كبيراً باقتصادهم".

وفي هذا الصدد، نقل الموقع أيضًا عن مسؤولين أمريكيين القول إن روبيو كان من بين أعضاء فريق الأمن القومي لترامب الذين ضغطوا من أجل استراتيجية الخنق الاقتصادي، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، وجاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره. وأشار الموقع إلى أن هذه المجموعة عارضت استئناف الحرب، ولا يساورها اعتقاد بأن مواقف إيران الحالية قد تؤدي إلى اتفاق يخدم المصالح الأمريكية، وضغطت من أجل اتباع الخيار الثالث.

وأشار الموقع إلى أن روبيو متشكك للغاية في إمكانية تحقيق انفراجة دبلوماسية في الوضع الراهن، حيث قال للصحفيين بعد اجتماع مجموعة السبع: "إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. والمشكلة تكمن في أن الشروط التي لا تزال تضعها سخيفة. إنهم غير جادين حتى الآن".

وأضاف أن هذا قد يتغير إذا شعر الإيرانيون بمزيد من المعاناة الاقتصادية، وقال "في النهاية، لا بد من توفير طعامهم.. وفي نهاية المطاف، تخترق الحقائق الاقتصادية عقل حتى أكثر المتطرفين تطرفا، ولذلك، أعتقد أن ذلك سيؤثر بمرور الوقت".

ومع ذلك، فقد أعرب عدد من حلفاء الولايات المتحدة، مثل تركيا والعراق وباكستان، عن قلقهم إزاء نية ترامب إطالة أمد الضغط الاقتصادي، وفقًا لما صرح به مسؤول أمريكي. وقال هذا المسؤول إن هؤلاء الحلفاء يخشون أن يؤدي الضغط الأمريكي عليهم لوقف التعامل التجاري مع إيران، بما في ذلك وقف الرحلات الجوية وإغلاق حدودهم، إلى زعزعة الاستقرار في بلدانهم.

ومن جهة أخرى، يتعارض المسار الذي اختاره ترامب تماما مع توجيهات المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي لحكومته والحرس الثوري الإسلامي. فقد أمر خامنئي بإنهاء الوضع الراهن القائم على مبدأ "اللا حرب، واللا اتفاق"، مطالبا بإنهاء واضح للحرب. وقد فسّرت القيادة المدنية الإيرانية هذا الأمر على أنه ضوء أخضر للتفاوض على اتفاق.

ولكن، إذا استمر الجمود الحالي واشتدّ الضغط على إيران، فقد يرى الحرس الثوري الإسلامي في ذلك "ضوءًا أخضر لشن هجمات أكثر عدوانية في المنطقة في محاولة لكسر الوضع الراهن"، وذلك وفقا لموقع "أكسيوس".

موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب استئناف الحرب مع إيران

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