موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة علي ماهر، في ظهوره الأول مع المنتخب، لبدء معسكره المقبل خلال شهر نوفمبر الجاري؛ استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تنطلق مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مالاوي، 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.



ترتيب المجموعة بعد أول جولتين



مصر: 4 نقاط.

أنجولا: 4 نقاط.

مالاوي: 3 نقاط.

جنوب السودان: دون نقاط.