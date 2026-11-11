بعد نقله إلى المستشفى.. إعادة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إلى السجن

أُعيد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى السجن، بعد نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة إسلام آباد، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لتلقي العلاج وإجراء فحوص طبية، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر، اليوم الأربعاء، إن خان، المحتجز في سجن أديالا بمدينة روالبندي، خضع لفحص للعيون في معهد باكستان للعلوم الطبية بالعاصمة إسلام آباد.

وأوضح المصدر أن خان عانى بعض المشكلات المتعلقة بضغط الدم، وتلقى العلاج اللازم خلال وجوده بالمستشفى، قبل إعادته إلى زنزانته في السجن.

تدهور الحالة الصحية لعمران خان

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف بشأن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، البالغ من العمر 74 عاماً، إذ أكد محاموه أن وضعه الصحي تدهور خلال فترة احتجازه، مشيرين إلى أنه فقد جزءاً كبيراً من قدرته على الإبصار في عينه اليمنى.

وفي سياق متصل، أعلن حزب خان أن محكمة باكستانية أصدرت أمراً يلزم سلطات السجن بالسماح لفريقه القانوني بزيارته، إلى جانب السماح بزيارة زوجته.

أكثر من 3 سنوات خلف القضبان

ويواجه عمران خان، لاعب الكريكيت السابق الذي انتقل إلى العمل السياسي وتولى رئاسة الحكومة الباكستانية، عدة اتهامات تتعلق بالفساد، وذلك منذ الإطاحة به من منصبه عبر تصويت بحجب الثقة عام 2022.

ويقضي خان أكثر من ثلاث سنوات في السجن، فيما جرى تعليق أو إلغاء الأحكام الصادرة بحقه باستثناء حكم واحد، لحين الفصل في الطعون المقدمة بشأنها.

وينفي رئيس الوزراء الباكستاني السابق ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، وهو ما تنفيه الحكومة الباكستانية.