شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي النصر غربي مدينة غزة

أفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، صباح اليوم الأربعاء، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على حي النصر غربي مدينة غزة.

في الحصيلة الأولية، أسفر القصف عن ارتقاء شهيد واحد ووقوع عدة إصابات تم نقلها إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج، وذلك بحسب ما أوردته منصات إعلامية.

يأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة غارات متفرقة تشهدها مدينة غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استقبال ضحايا ومصابين في استهدافات أخرى طالت مناطق متفرقة في المدينة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية.

ارتفعت حصيلة الشهداء الإجمالية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,645 شهيدًا و175,978 مصابًا، وذلك وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

كما سجلت المستشفيات استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.