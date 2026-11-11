«أوبر» تستحوذ على 66.56% من أسهم شركة «دليفري هيرو» الألمانية

أعلنت شركة «أوبر» الأمريكية المتخصصة في خدمات النقل وتوصيل الطعام، استحواذها على نحو ثلثي أسهم شركة «دليفري هيرو» الألمانية، بعد انتهاء المهلة المحددة لقبول عرض الاستحواذ، لتصل حصتها في الشركة إلى 66.56%.

وأوضحت «أوبر» أنها تجاوزت مرحلة قبول العرض الأولية، فيما لا تزال هناك فرصة إضافية أمام مساهمي الشركة الألمانية لبيع أسهمهم، اعتباراً من الأربعاء وحتى 24 نوفمبر الجاري، مقابل 41.50 يورو للسهم الواحد، بعدما انتهت المهلة العادية لقبول العرض في 5 نوفمبر.

موافقات تنظيمية تؤجل إتمام الصفقة

ورغم وصول حصة «أوبر» إلى النسبة المعلنة، لم تُحسم صفقة الاستحواذ بصورة نهائية حتى الآن، إذ لا يزال إتمامها مرهوناً بالحصول على موافقات سلطات الرقابة على عمليات الاندماج وغيرها من الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتتوقع الشركة الأمريكية استكمال الصفقة بشكل نهائي خلال النصف الثاني من عام 2027.

سنوات من الخسائر تدفع «دليفري هيرو» نحو أوبر

وتأتي الصفقة في أعقاب سنوات من الخسائر التي تكبدتها شركة «دليفري هيرو»، التي يتخذ مقرها الرئيسي من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها، رغم امتداد أعمالها إلى عدد من الأسواق العالمية.

وكانت الشركة قد باعت أنشطتها في ألمانيا قبل عدة سنوات إلى شركة «جاست إيت تيك أواي»، ولم تعد تمارس أي عمليات تشغيلية داخل السوق الألمانية.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال «دليفري هيرو» واحدة من أكبر شركات توصيل الطعام عالمياً، بفضل حضورها الواسع في آسيا وجنوب أوروبا وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا، من خلال مجموعة من العلامات التجارية التابعة لها، من بينها «فودورا».