رسائل ماكرون المسربة على تليجرام.. كتاب صحافية فرنسية يثير الجدل داخل الإليزيه

أثارت الصحافية الفرنسية فرانسواز ديغوا جدلاً واسعاً بإصدار كتاب جديد بعنوان «أنتم جميعاً قساة جداً معي»، تضمن رسائل ومحادثات خاصة بينها وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تطبيق «تليجرام»، تعود إلى عام 2024.

وجاءت المفاجأة بعدما أرسلت الصحافية نسخة من الكتاب إلى قصر الإليزيه، طالبة من ماكرون التوقيع عليها، رغم أن صفحات الكتاب تضمنت مقتطفات من محادثاتهما الخاصة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

ماكرون يستعد لمرحلة ما بعد الرئاسة

ومع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية الثانية، التي تمنعه القيود الدستورية الفرنسية من تمديدها لولاية ثالثة متتالية، بدأ ماكرون تقييم حصيلة سنوات حكمه واستشراف مستقبله السياسي والمهني بعد مغادرة قصر الإليزيه.

وكان الرئيس الفرنسي قد قال في يونيو 2026: «لقد تغيرنا خلال ثماني سنوات. أنجزنا الكثير في مواجهة الانعزالية ومن أجل القدرة الشرائية».

وفيما لم يقدم ماكرون تفاصيل واضحة بشأن خططه بعد انتهاء ولايته في ربيع العام المقبل، كشفت محادثاته مع ديغوا عن بعض ملامح تفكيره بشأن مستقبله المهني.

فبعدما نشرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» (JDD)، المملوكة للملياردير الفرنسي فنسان بولوريه، تقريراً تحدث عن احتمال عمل ماكرون لدى رجل الأعمال كزافييه نييل، رد الرئيس الفرنسي بحسم على سؤال الصحافية بشأن الأمر، قائلاً: «هذا هراء مطلق وكامل».

وعندما طرحت ديغوا أسماء مليارديرات آخرين بوصفهم خيارات محتملة للعمل معهم بعد الرئاسة، استبعد ماكرون الفكرة تماماً، قائلاً: «لن أذهب للعمل لدى أي شخص. أفضل مكاناً صغيراً أملكه على مكان كبير في منزل شخص آخر».

وأضاف أنه إذا قرر دخول عالم الأعمال، فسيكون ذلك من خلال مشروع خاص به، مشيراً إلى أنه يفكر بصورة أكبر في فرص خارج فرنسا، وشدد على أنه لن يعمل موظفاً لدى أحد أو يكون مديناً لأي شخص.

توثيق لنهاية حقبة ماكرون

وأثارت التسريبات الواردة في الكتاب تساؤلات بشأن حدود الخصوصية وسرية الاتصالات المرتبطة بالرئاسة الفرنسية، إذ رأى مراقبون أن العمل يتجاوز مجرد نشر محادثات خاصة، ليقدم توثيقاً سياسياً لمرحلة أفول نفوذ ماكرون واقتراب نهاية حقبته في الحكم.

من جانبها، دافعت ديغوا عن كتابها في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، مؤكدة أنه يمثل «وثيقة سياسية» تسعى من خلالها إلى فهم شخصية الرئيس الفرنسي، الذي وصفته بأنه رجل منعزل يعرف فرنسا أكثر مما يُقال عنه، لكنه يجد نفسه حالياً في طريق مسدود أسهم جزئياً في بنائه بنفسه مع اقتراب نهاية ولايته.

وأضافت أن الكتاب يقدم «صورة لعصر كامل من خلال حوارات مباشرة وصريحة مع رجل ذي مصير استثنائي، وهذه حقيقة لا جدال فيها.. وحيد، ومع ذلك متصل بالجميع».

أثارت الصحافية الفرنسية فرانسواز ديغوا جدلاً واسعاً بإصدار كتاب جديد بعنوان «أنتم جميعاً قساة جداً معي»، تضمن رسائل ومحادثات خاصة بينها وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تطبيق «تليجرام»، تعود إلى عام 2024.

وجاءت المفاجأة بعدما أرسلت الصحافية نسخة من الكتاب إلى قصر الإليزيه، طالبة من ماكرون التوقيع عليها، رغم أن صفحات الكتاب تضمنت مقتطفات من محادثاتهما الخاصة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

ماكرون يستعد لمرحلة ما بعد الرئاسة

ومع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية الثانية، التي تمنعه القيود الدستورية الفرنسية من تمديدها لولاية ثالثة متتالية، بدأ ماكرون تقييم حصيلة سنوات حكمه واستشراف مستقبله السياسي والمهني بعد مغادرة قصر الإليزيه.

وكان الرئيس الفرنسي قد قال في يونيو 2026: «لقد تغيرنا خلال ثماني سنوات. أنجزنا الكثير في مواجهة الانعزالية ومن أجل القدرة الشرائية».

وفيما لم يقدم ماكرون تفاصيل واضحة بشأن خططه بعد انتهاء ولايته في ربيع العام المقبل، كشفت محادثاته مع ديغوا عن بعض ملامح تفكيره بشأن مستقبله المهني.

فبعدما نشرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» (JDD)، المملوكة للملياردير الفرنسي فنسان بولوريه، تقريراً تحدث عن احتمال عمل ماكرون لدى رجل الأعمال كزافييه نييل، رد الرئيس الفرنسي بحسم على سؤال الصحافية بشأن الأمر، قائلاً: «هذا هراء مطلق وكامل».

وعندما طرحت ديغوا أسماء مليارديرات آخرين بوصفهم خيارات محتملة للعمل معهم بعد الرئاسة، استبعد ماكرون الفكرة تماماً، قائلاً: «لن أذهب للعمل لدى أي شخص. أفضل مكاناً صغيراً أملكه على مكان كبير في منزل شخص آخر».

وأضاف أنه إذا قرر دخول عالم الأعمال، فسيكون ذلك من خلال مشروع خاص به، مشيراً إلى أنه يفكر بصورة أكبر في فرص خارج فرنسا، وشدد على أنه لن يعمل موظفاً لدى أحد أو يكون مديناً لأي شخص.

توثيق لنهاية حقبة ماكرون

وأثارت التسريبات الواردة في الكتاب تساؤلات بشأن حدود الخصوصية وسرية الاتصالات المرتبطة بالرئاسة الفرنسية، إذ رأى مراقبون أن العمل يتجاوز مجرد نشر محادثات خاصة، ليقدم توثيقاً سياسياً لمرحلة أفول نفوذ ماكرون واقتراب نهاية حقبته في الحكم.

من جانبها، دافعت ديغوا عن كتابها في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، مؤكدة أنه يمثل «وثيقة سياسية» تسعى من خلالها إلى فهم شخصية الرئيس الفرنسي، الذي وصفته بأنه رجل منعزل يعرف فرنسا أكثر مما يُقال عنه، لكنه يجد نفسه حالياً في طريق مسدود أسهم جزئياً في بنائه بنفسه مع اقتراب نهاية ولايته.

وأضافت أن الكتاب يقدم «صورة لعصر كامل من خلال حوارات مباشرة وصريحة مع رجل ذي مصير استثنائي، وهذه حقيقة لا جدال فيها.. وحيد، ومع ذلك متصل بالجميع».