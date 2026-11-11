الكشف عن X-Bow Arrow بمحرك جولف R وقوة 330 حصانًا

كشفت شركة «KTM X-Bow» – الذراع المخصص للسيارات الفائقة التابع للعلامة النمساوية الشهيرة – عن دخولها الأول والرسّمي لسوق مركبات الدفع الرباعي والمغامرات الصحراوية (UTV / Side-by-Side) عبر الطراز الفائق «Arrow».

وتسعى الشركة لاستغلال إرثها العريق في راليات «داكار» وتطوير سيارات الحلبات، لتقديم مركبة متطورة تنافس طرازات شهيرة مثل «Polaris RZR Pro R» و«Can-Am Maverick R» و«Ariel Nomad».

مواصفات KTM X-Bow ونظام التحويل الفائق

تعتمد «X-Bow Arrow» ميكانيكيًّا على محرك مجموعة فولكس واجن الشهير (EA888) سعة 2.0 لتر المزود بشاحن توربيني، وهو المحرك نفسه المستخدم في طرازات «فولكس واجن Golf R» و«أودي S3».

وتتصل المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات (DSG) مزود بنطاق منخفض (Low Range) المخصص للتضاريس الصعبة، مع توزيع العزم على العجلات الأربع عبر تفاضليات محدودة الانزلاق في الأمام والخلف.

تطرح المركبة بفئتين من حيث القوة الميكانيكية، حيث تُولد الفئة القياسية (Arrow) قوة 280 حصانًا مِمَّا يمنحها تفوقًا مباشرًا على المنافسين التقليديين في هذه الفئة.

أما الإصدار المحدود (Arrow Black Limited Edition)، فيستهدف تقديم قوة تصل إلى 330 حصانًا، مع إضافة فرملة يد هيدروليكية طائرة (Fly-off handbrake) للمناورة والانزلاق المباشر.

KTM X-Bow

الهندسة الهيكلية وأنظمة التعليق الميدانية

تعتمد المركبة على شاسي شبكي مصنوع من الصلب المعالج (Chromoly steel) بدون رفارف جانبية لتسهيل الحركة في التضاريس الرملية والصخرية.

وتعتمد العجلات على نظام تعليق مستقل مزدوج (Double-wishbone) يوفر مدى حركة ميكانيكي هائل يصل إلى 23.6 بوصة (600 ملم) لتلقي القفزات الكبيرة.

كما زودت السيارة بامتصاص صدمات ثلاثي الأبعاد قابل للتعديل يدويًا تم تطويره بالتعاون مع «KW Reiger»، بينما يحصل إصدار «Black Limited Edition» على مخمدات ممتصات صدمات بدعم كهربائي وقضبان موازنة نشطة لمنع الالتفاف في العطفات الحادة.

مواصفات مقصورة KTM X-Bow

رغم الطابع الرياضي القاسي، تأتي المقصورة الداخلية مغلقة ومجهزة بمقاعد رياضية من «أحزمة Sabelt»، مع توفير مكيف هواء كميزة قياسية في إصدار «Black Limited Edition».

ومن المقرر فتح باب الحجز المباشر لـ «KTM X-Bow Arrow» ابتداءً من منتصف نوفمبر 2026؛ حيث يبدأ سعر الفئة القياسية من 59,800 دولار أمريكي، بينما يطرح إصدار «Black Limited Edition» المكتفي بـ 500 نسخة فقط عالميًا بسعر 98,600 دولار أمريكي، على أن تبدأ عمليات التسليم الرسمية للعملاء في أواخر عام 2027.