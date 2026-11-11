أول ذكاء اصطناعي يمكنه المشاركة في سباقات السيارات

تقدمت شركة «جنرال موتورز» بطلب تسجيل برمجية اختراع متطورة لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي، تتيح لمنظومة الذكاء الاصطناعي والكاميرات الأمامية في السيارات الرياضية التحكم التلقائي الكامل في انطلاقة المركبة على مسارات سباقات التسارع (Drag Strip).

وتستهدف التقنية الجديدة تلافي الخطأ البشري في توقيت الاستجابة لإشارات البدء التقليدية المكونة من الأضواء الملونة المثبتة على المسار، والمعروفة بـ «شجرة إشارات سباقات التسارع» (Christmas Tree)، مما يضمن تحقيق أفضل زمن رد فعل انطلاق ميكانيكي ممكن.

الكاميرات الأمامية والربط المباشر مع نظام ضبط الانطلاق

تعتمد المنظومة الهندسية على استخدام الكاميرات المدمجة في المقدمة للتعرف البصري الفوري على التغير في الإضاءات الملونة لشجرة الإشارات (من الحمراء إلى البرتقالية ثم الخضراء).

وفور التقاط الكاميرا للضوء الأخضر المحدد للبدء، تُرسل وحدة التحكم الإلكترونية إشارة برمجية فورية لإلغاء كبح الفرامل وتفعيل نظام ضبط الانطلاق الفائق (Launch Control)؛ مِمَّا يضمن تحويل العزم الميكانيكي الكامل للعجلات دون أي تأخير ناتج عن استجابة السائق.

معالجة ثغرات العنصر البشري وتحديات الممارسة التنافسية

تعالج التقنية الفوارق الزمنية الدقيقة التي تقع نتيجة البطء النسبي في رد فعل العنصر البشري لحظة تحول الإشارة؛ مِمَّا يمنح طرازات الشركة التنافسية – وعلى رأسها سيارات «شفروليه» الرياضية – أسبقية انطلاق ميدانية على المسارات المغلقة.

ورغم أن النظام يوفر استجابة ميكانيكية دقيقة للغاية، إلا أن تطبيقه العملي قد يواجه مراجعات تنظيمية من قِبل اتحادات سباقات التسارع العالمية لتقييم مدة قانونية استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة التلقائية للبدء مقارنة بالحكام والسائقين التقليديين.