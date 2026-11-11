أسعار هيونداي توسان 2027 في السعودية

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي توسان موديل 2027، وتنتمي توسان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

هيونداي توسان موديل 2027

أبعاد هيونداي توسان موديل 2027

تأتى سيارة هيونداي توسان موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4700 مم، وعرض 1905 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2785 مم .

هيونداي توسان موديل 2027

محرك هيونداي توسان موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي توسان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية .

هيونداي توسان موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي توسان موديل 2027 محرك هايبرد بالكامل، ينتج قوة 245 حصان، وتتسارع من 0-100 كم في مدة 7.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها محرك هايبرد قابل للشحن، ينتج قوة 292 حصان، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 91 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي توسان موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بها محرك سعة 2000 سي سي ، وينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 192 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي توسان موديل 2027

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة تصفح وسطية تعمل باللمس بواجهة Pleos Connect الجديدة.

هيونداي توسان موديل 2027

وبها شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف، ومقاعد مزودة بخصائص التدليك والراحة (Ergo Motion وRelaxation Comfort)، وبها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة Hyundai SmartSense، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، وكاميرات محيطية .

سعر هيونداي توسان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في السعوديه بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في السعوديه بسعر 127 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في السعوديه بسعر 153 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع في السعوديه بسعر 157 ألف ريال سعودي .