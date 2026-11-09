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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كارما جيسيرا 2027 تظهر لأول مرة

جيسيرا موديل 2027 الكهربائية
جيسيرا موديل 2027 الكهربائية
إبراهيم القادري

شركة كارما عن طرازها الكهربائي الجديد كارما جيسيرا موديل 2027، وتنتمي جيسيرا  لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم جذاب ورياضي .

كارما جيسيرا موديل 2027 الكهربائية الجديدة 

وتنطلق سيارة كارما جيسيرا موديل 2027 كبديل لطراز ريفيرو، وهي سيارة سيدان رياضية فاخرة عالية الأداء تعتمد على منظومة دفع هجينة ممتدة المدى (EREV).

محرك كارما جيسيرا موديل 2027

كارما جيسيرا موديل 2027 الكهربائية الجديدة 

تعتمد سيارة كارما جيسيرا موديل 2027 الكهربائية علي منظومة هجين ممتد المدى، ويعمل المحرك البنزين سعة 3000 سي سي التيربو كمولد لشحن البطارية فقط، دون أن يتصل بالعجلات مباشرة.

كارما جيسيرا موديل 2027 الكهربائية الجديدة 

وتنتج سيارة كارما جيسيرا موديل 2027 قوة 566 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 740 نيوتن/متر، وتعمل بنظام دفع خلفي عبر محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي.

كارما جيسيرا موديل 2027 الكهربائية الجديدة 

وتتسارع سيارة كارما جيسيرا موديل 2027 من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 241 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 27.1 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 129 كم/ساعة، ومدي كلي يصل إلي 612 كم/ساعة .

مواصفات كارما جيسيرا موديل 2027

كارما جيسيرا موديل 2027 الكهربائية الجديدة 

تعتمد سيارة كارما جيسيرا موديل 2027 على شاسيه فضائي من الألومنيوم المقوى عالي الصلابة، وتم استخدام مكثف لألياف الكربون والألومنيوم في الألواح الخارجية لتقليل الوزن، وبها عجلات رياضية مقاس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة في الخلف.

كارما جيسيرا موديل 2027 الكهربائية الجديدة 

وتتسع سيارة كارما جيسيرا موديل 2027 إلي 4 ركاب، وبها لوحة عدادات رقمية للسائق مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مركزية تعمل باللمس مقاس 10.1، وبها معالج Qualcomm للإنترنت والخرائط، وبها تحديثات هوائية، ونظام المساعدة القيادي الذكي .

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