قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. فورثينج اس 7 و اكس بنج بي 7 نكست 2027

فورثينج اس 7 و اكس بنج بي 7 نكست
فورثينج اس 7 و اكس بنج بي 7 نكست
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج اس 7 و اكس بنج بي 7 نكست موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ اكس بنج بي 7 نكست 2027

 اكس بنج بي 7 نكست 2027

زودت سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

محرك اكس بنج بي 7 نكست 2027

 اكس بنج بي 7 نكست 2027

تنتج سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 قوة 594 حصان، وبها بطارية سعة 92.2 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 695 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 750 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكس بنج بي 7 نكست 2027

 اكس بنج بي 7 نكست 2027

تباع سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 899 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 2027

فورثينج اس 7 2027

تحتوي سيارة فورثينج اس 7 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك فورثينج اس 7 2027

فورثينج اس 7 2027

عزم دوران سيارة فورثينج اس 7 2027 يصل إلي 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 57 كيلووات/ساعة، وبها قوة 206 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورثينج اس 7 2027

فورثينج اس 7 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات موديل 2027 فورثينج اس 7 اكس بنج بي 7 نكست موديل 2027 وسائل الأمان بـ اكس بنج بي 7 نكست محرك اكس بنج بي 7 نكست بي 7 نكست 2027 سعر اكس بنج بي 7 سعر اكس بنج بي 7 نكست 2027 وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 فورثينج اس 7 2027 سعر فورثينج اس 7 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر

30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية

جانب من لقاء وزيرة الإسكان

بحضور 20 شركة…وزيرة الإسكان تستقبل السفير العماني لبحث فرص التعاون بين البلدين

وزير البترول يعقد لقاءً موسعًا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لاستعراض أولويات تطوير القطاع

وزير البترول: العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للصناعات التعدينية وركيزة لتحقيق مستهدفاته

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد