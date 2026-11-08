الفرق بين .. فورثينج اس 7 و اكس بنج بي 7 نكست 2027

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج اس 7 و اكس بنج بي 7 نكست موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ اكس بنج بي 7 نكست 2027

اكس بنج بي 7 نكست 2027

زودت سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

محرك اكس بنج بي 7 نكست 2027

اكس بنج بي 7 نكست 2027

تنتج سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 قوة 594 حصان، وبها بطارية سعة 92.2 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 695 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 750 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكس بنج بي 7 نكست 2027

اكس بنج بي 7 نكست 2027

تباع سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 899 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 2027

فورثينج اس 7 2027

تحتوي سيارة فورثينج اس 7 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك فورثينج اس 7 2027

فورثينج اس 7 2027

عزم دوران سيارة فورثينج اس 7 2027 يصل إلي 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 57 كيلووات/ساعة، وبها قوة 206 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورثينج اس 7 2027

فورثينج اس 7 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .