سيارات جديدة 2027 في السوق المحلي

يتواجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى اتش اس، وهيونداي فينيو، واوبل جراند لاند، وسكودا كودياك، وكيا سيلتوس .





كيا سيلتوس موديل 2027

تستمد سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سيلتوس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 369 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 524 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

سكودا كودياك موديل 2027

قوة سيارة سكودا كودياك موديل 2027 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة ىتروس أوتوماتيك .

سكودا كودياك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2027 تباع بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2027 تباع بسعر 3 مليون 150 ألف جنيه .

اوبل جراند لاند موديل 2027

تحصل سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل جراند لاند موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 25 ألف جنيه .

هيونداي فينيو موديل 2027

عزم دوران هيونداي فينيو موديل 2027 يصل إلي 151 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 123 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي فينيو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع بسعر 889 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع بسعر 965 ألف جنيه .

ام جى اتش اس موديل 2027

خزان وقود ام جى اتش اس موديل 2027 يصل إلي سعة 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى اتش اس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى اتش اس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى اتش اس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 485 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى اتش اس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 525 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ام جى اتش اس موديل 2027 تباع بسعر مليون و 575 ألف جنيه .