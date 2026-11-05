شيرى تيجو 7 برو 2027 تباع بهذه المواصفات.. أسعار و صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى تيجو 7 برو موديل 2027، وتنتمي تيجو 7 برو لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

تأتى سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4500 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم.

محرك شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

تحتوي سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما .

شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

ويوجد بـ سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 أيضا، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS .

سعر شيرى تيجو 7 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 215 ألف جنيه .