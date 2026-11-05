قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية توسّع تحركها العسكري قرب مضيق هرمز استعداداً لإزالة الألغام البحرية
بعد غياب 21 عامًا.. تفاصيل عودة محمد فؤاد إلى السينما بفيلمين جديدين|خاص
مكان السوبر المصري.. عرض قطري لاستضافة البطولة والشركة الراعية تحسم المصير
واشنطن تتعهد بتقديم 7 مليارات دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل خلال العامين المقبلين
ترامب لم يحسم موقفه من إقالة بيت هيجسيث.. ومصادر تتحدث عن طرح اسم رون ديسانتيس
أمير هشام يكشف مفاجأة مدوية: إمام عاشور وقع إلكترونيًا لاتحاد جدة في الصيف
الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس
أسعار العملات.. كم وصل الدينار الكويتي والريال السعودي اليوم الخميس؟
أفضل ذكر يحبه الله.. له سر عجيب في الفتح والتوفيق والتيسير
بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
مجدى عبد العاطي: سيد عبد النعيم وضع رجله فى الجبس لعدم الانضمام لمنتخب مصر
تباهي إيران بنتائج الانتخابات الأمريكية يثير مخاوف من عودة الحرب.. هل يتجه ترامب لتصعيد عسكري جديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

3 موديلات.. أسعار ومواصفات سيارات كايي في مصر

سيارات كايي
سيارات كايي
كريم عاطف

تضم قائمة سيارات كايي الصينية المطروحة في السوق المصرية خلال نوفمبر 2026 ثلاثة طرازات متنوعة، هي السيدان E5 موديل 2027، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X3 Pro موديل 2027، بالإضافة إلى X7 موديل 2026، والتي تستهدف شرائح مختلفة من العملاء من خلال تنوع التصميمات وفئات السيارات والأسعار.

وتأتي هذه الطرازات ضمن محاولات العلامة الصينية لتعزيز حضورها في السوق المصرية، مع تقديم خيارات تجمع بين التجهيزات الحديثة والتكلفة التنافسية.

وتعتمد الطرازات الثلاثة على محركات بنزين مختلفة السعات والأداء، مع توافر ناقل حركة CVT في بعض الفئات وناقل مزدوج القابض في الطراز الأكبر، بما يمنح العملاء خيارات متعددة بحسب طبيعة الاستخدام.

1- كايي E5 موديل 2027

تأتي كايي E5 ضمن فئة السيارات السيدان، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي مزود بشاحن تيربو، يستطيع توليد قوة تصل إلى 156 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يحاكي 9 سرعات، بما يوفر انتقالا سلسا للقوة أثناء القيادة. جريدة المال +1

تبدأ أسعار كايي E5 موديل 2027 من 860 ألف جنيه.

2- كايي X3 Pro موديل 2027

تنتمي كايي X3 Pro إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ويتوفر بنسختين، الأولى تعمل بنظام السحب الطبيعي بقوة 118 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن متر، بينما تأتي النسخة الأعلى بمحرك تيربو يولد 156 حصانا و230 نيوتن متر من العزم. 

وترتبط منظومة الحركة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع اختلاف مواصفات الأداء وفقا للفئة. جريدة المال +2

تبدأ أسعار كايي X3 Pro موديل 2027 من 910 آلاف جنيه.

3- كايي X7 موديل 2026

تقدم كايي X7 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي مزود بشاحن تيربو، يولد قوة تصل إلى 197 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مبلل DCT Wet مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات، لتوفير أداء مناسب لحجم السيارة واحتياجات الاستخدام العائلي. مصراوي +2

يبلغ سعر كايي X7 موديل 2026 نحو مليون و355 ألف جنيه.

سيارات كايي الصينية سيارات كايي كايي كايي E5 كايي X3 Pro كايي X7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

وزير التنمية المحلية والبيئة

الحكومة تصدر قرارا عاجلا حول وقف «المنان» .. يهم آلاف المواطنين بالمحافظات

اسعار باقات الانترنت الارضي2026

بعد قرار الاتصالات.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 في مصر رسميًا

بطاقة التموين

1300 جنيه على بطاقة التموين.. هل يحصل المواطن على هذا المبلغ مع تحويل الدعم لفلوس؟

شروط الحصول على المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

حسام حسن

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

ايمان العقاد

صرخة مفاجئة أمام الكاميرات.. حشرة صغيرة تربك مذيعة خلال تقديم برنامجها على الهواء

ترشيحاتنا

جافي

نابولي يستفسر عن موقف جافي.. ونجم برشلونة يحسم قراره بشأن الرحيل

الأهلي

خلال الفترة المقبلة.. إعلامي يكشف عن تغييرات إدارية جديدة داخل الأهلي

عمرو زكي

مجدي عبد العاطي: عمرو زكي ظلم نفسه ومحسن صالح لم يحصل على حقه

بالصور

بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها بباريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة
بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة
بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وحقيبة حمراء لافتة

أسعار هيونداي أفانتي موديل 2005 المستعملة في مصر

هيونداي افانتي موديل 2005
هيونداي افانتي موديل 2005
هيونداي افانتي موديل 2005

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد