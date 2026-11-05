3 موديلات.. أسعار ومواصفات سيارات كايي في مصر

تضم قائمة سيارات كايي الصينية المطروحة في السوق المصرية خلال نوفمبر 2026 ثلاثة طرازات متنوعة، هي السيدان E5 موديل 2027، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X3 Pro موديل 2027، بالإضافة إلى X7 موديل 2026، والتي تستهدف شرائح مختلفة من العملاء من خلال تنوع التصميمات وفئات السيارات والأسعار.

وتأتي هذه الطرازات ضمن محاولات العلامة الصينية لتعزيز حضورها في السوق المصرية، مع تقديم خيارات تجمع بين التجهيزات الحديثة والتكلفة التنافسية.

وتعتمد الطرازات الثلاثة على محركات بنزين مختلفة السعات والأداء، مع توافر ناقل حركة CVT في بعض الفئات وناقل مزدوج القابض في الطراز الأكبر، بما يمنح العملاء خيارات متعددة بحسب طبيعة الاستخدام.

1- كايي E5 موديل 2027

تأتي كايي E5 ضمن فئة السيارات السيدان، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي مزود بشاحن تيربو، يستطيع توليد قوة تصل إلى 156 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يحاكي 9 سرعات، بما يوفر انتقالا سلسا للقوة أثناء القيادة. جريدة المال +1

تبدأ أسعار كايي E5 موديل 2027 من 860 ألف جنيه.

2- كايي X3 Pro موديل 2027

تنتمي كايي X3 Pro إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ويتوفر بنسختين، الأولى تعمل بنظام السحب الطبيعي بقوة 118 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن متر، بينما تأتي النسخة الأعلى بمحرك تيربو يولد 156 حصانا و230 نيوتن متر من العزم.

وترتبط منظومة الحركة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع اختلاف مواصفات الأداء وفقا للفئة. جريدة المال +2

تبدأ أسعار كايي X3 Pro موديل 2027 من 910 آلاف جنيه.

3- كايي X7 موديل 2026

تقدم كايي X7 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي مزود بشاحن تيربو، يولد قوة تصل إلى 197 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مبلل DCT Wet مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات، لتوفير أداء مناسب لحجم السيارة واحتياجات الاستخدام العائلي. مصراوي +2

يبلغ سعر كايي X7 موديل 2026 نحو مليون و355 ألف جنيه.