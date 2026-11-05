مجدي عبد العاطي: عمرو زكي ظلم نفسه ومحسن صالح لم يحصل على حقه

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق، احترامه الكبير لجماهير الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن تجربته مع فريق مودرن سبورت كانت ناجحة، كما استعرض أبرز محطات مسيرته التدريبية وعلاقته بعدد من نجوم الكرة المصرية.

وقال مجدي عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد جلال، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أحترم جمهور الاتحاد السكندري كثيرًا، وتجربتي مع مودرن سبورت ناجحة، ونجحت في الصعود بـ3 فرق إلى الدوري الممتاز طوال مسيرتي».

وأضاف عبد العاطي، متحدثًا عن بعض اللاعبين الذين تعامل معهم: «أسامة حسن لاعب كبير جدًا، وعمرو الحلواني قدم أفضل مواسمه مع أسوان، وعندما انتقل إلى إنبي قادمًا من اليونان نجح في التأقلم مع الفريق».

وتابع: «عبد الحميد حسن من الشخصيات التي استفدت منها كثيرًا خلال مسيرتي في كرة القدم».

وعن عمرو زكي، قال: «كان سببًا في أن يلتفت الجميع إلى فريق إنبي، لكنه ظلم نفسه وأهمل في حق نفسه، سواء على مستوى المنتخب أو تجربته الاحترافية».

وتحدث مجدي عبد العاطي عن الراحلين طه بصري وأحمد رفعت، مؤكدًا تأثيرهما الكبير في حياته، قائلًا: «كان لهما تأثير كبير في حياتي، وكنت دائمًا أذهب إلى طه بصري في محله الخاص بعد رحيلي عن إنبي».

وعن تجربته مع حسن شحاتة، أوضح: «كانت لي تجربة كبيرة معه في مزارع دينا، وكان مقتنعًا بي، وعندما انتقلت إلى إنبي كان يضمني إلى صفوف المنتخب».

كما أشاد بمحسن صالح، قائلًا: «محسن صالح قيمة كبيرة جدًا، وللأسف لم يحصل على حقه».

واختتم عبد العاطي حديثه عن انضمامه للمنتخب، قائلًا: «عندما ذهبت إلى المنتخب، قيل لي إن الصحافة كلها ستهاجمني بسبب ضمي مهاجمًا من خارج الأهلي والزمالك، وكان عليّ أن أثبت نفسي».