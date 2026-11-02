محمد سلامة: الاتحاد السكندري لا يستحق المنافسة على الهبوط.. وندرس العروض الجيدة لأي لاعب

أكد محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر كيان كبير وتاريخي، ولا يستحق سوى التواجد بشكل جيد في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشددًا على أن المنافسة على الهبوط لا تليق بتاريخ النادي.

وقال سلامة، خلال تصريحاته عبر برنامج «كلام مسؤول» مع الإعلامي هاني حتحوت، على قناة مودرن، إن أولوياته تتمثل في ظهور الاتحاد السكندري بالشكل الذي يليق بتاريخه وجماهيره.

وأضاف أنه يمتلك قناعة تامة بدراسة أي عرض جيد يصل للنادي من أجل أحد اللاعبين، موضحًا أن هذا الأمر يتحدث عنه بشكل واضح، وأن الإدارة ستدرس العروض التي تحقق مصلحة النادي.

وتطرق رئيس الاتحاد السكندري إلى ملف تطوير منشآت النادي، مؤكدًا وجود خطة واضحة لتطوير فرع سموحة واستكمال الجزء المتبقي من المول، معربًا عن أمله في الحصول على الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة،جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين بينما خسر مواجهتين.