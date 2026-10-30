تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بالدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من:

صبحي سليمان ـ خالد مسعد ـ مصطفي ابراهيم ـ محمد مصطفي ميدو ـ مؤمن عوض ـ محمد فخري ـ محمود عماد ـ باسكال فيري ـ اسحاق سافيور ـ يسري وحيد ـ حسام حسن .

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

علي الجابري - إسلام عبد اللاه - مازن اسامة ـ جوزيف أرمولا - نور علاء - كينيث سيماكولا ـ محمد توني - جون ايبوكا - احمد حمدي.

وتنطلق صفارة لقاء الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاد الإسكندرية.