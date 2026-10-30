شوط سلبي بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش المقامة على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وجاء الشوط الأول أقل من المتوسط من الناحية الفنية من جانب الفريقين لينتهي الشوط سلبياً.



تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش



أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاو موسم 2026-2027.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من:

صبحي سليمان ـ خالد مسعد ـ مصطفي ابراهيم ـ محمد مصطفي ميدو ـ مؤمن عوض ـ محمد فخري ـ محمود عماد ـ باسكال فيري ـ اسحاق سافيور ـ يسري وحيد ـ حسام حسن .

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:

علي الجابري - إسلام عبد اللاه - مازن اسامة ـ جوزيف أرمولا - نور علاء - كينيث سيماكولا ـ محمد توني - جون ايبوكا - احمد حمدي.

وتنطلق صافرة لقاء الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد الإسكندرية.