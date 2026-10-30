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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يتعثر أمام طلائع الجيش.. والتعادل السلبي يحسم اللقاء

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
عمرو مصطفى

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليكتفي كل فريق بإضافة نقطة إلى رصيده في مشواره بالمسابقة.

الاتحاد السكندري يتعثر أمام طلائع الجيش

 

وفشل زعيم الثغر في استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تعثر للمباراة الثانية تواليًا، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، والتي شهدت تلقيه أول هزيمة له في الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، خرج طلائع الجيش بمكسب معنوي من المواجهة، بعدما أوقف سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في الجولات الأخيرة، ونجح في تجنب خسارة جديدة، عقب سقوطه أمام بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف، والبنك الأهلي بثلاثية نظيفة، فضلًا عن هزيمته أمام سموحة بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر، متفوقًا بفارق الأهداف على القناة صاحب المركز الثاني عشر وبتروجت الموجود في المركز الثالث عشر.

الاتحاد السكندري طلائع الجيش الدوري المصري الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

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