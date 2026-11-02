رئيس البورصة: تداول أسهم بنك القاهرة تجاوز 36 مليار جنيه

أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تداول أسهم بنك القاهرة تجاوز 36 مليار جنيه، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس رسالة ثقة في السوق المصرية، ويمثل خطوة تاريخية لبنك وطني، كما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري وكفاءة تنفيذ الطروحات المليارية.

استقطاب كيانات وشركات كبرى

وأوضح رضوان في تصريحات للتليفزيون المصري، أن هذا النجاح يأتي تتويجًا لمسيرة متواصلة من العمل الدؤوب، ويعكس بصورة واضحة مرونة وقوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها استقطاب كيانات وشركات كبرى للقيد في جداول السوق.

وأضاف أن الطروحات الكبرى تمثل فرصة لتعزيز نشاط سوق المال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.