محمد العدل يدافع عن إمام عاشور: ما يحدث معه تطرف

دافع المنتج السينمائي محمد العدل عن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له اللاعب خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بمساندته بدلًا من توجيه الانتقادات الحادة إليه.

الاهلي

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كتير قوي اللي بيحصل مع إمام عاشور من الأهلاوية، ده مش طبيعي، ما يصحش.. الدعم أهم من التقطيم اللي بيحصل، هذا التطرف في الهجوم عليه يصب في مصلحة المنافس وضد مصلحة الأهلي على طول الخط».

وتأتي تصريحات محمد العدل في ظل حالة الجدل المثارة حول إمام عاشور، بعد تعرضه لانتقادات من جانب بعض جماهير الأهلي، بسبب مستواه وموقفه خلال الفترة الماضية، وسط مطالبات بضرورة دعمه ومساندته للعودة إلى أفضل مستوياته.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الاثنين ، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقلها قناة «أون سبورت»، الناقل لمنافسات البطولة.

موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر مجموعته.

كما حقق الفريق فوزًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون العرب، لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.