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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

منها الجبنة القريش.. 10 أطعمة غير متوقعة تتسبب في زيادة الوزن

زيادة الوزن
زيادة الوزن
قسم المرأة

يعتقد الكثير أن الجبن القريش والعسل الابيض والشوفان أطعمة لا تتسبب في زيادة الوزن ولكن موقع هيلث لاين كشف في تقرير له أن تناولها بطرق معينة تؤدي إلى حدوث نتائج غير مرغوبة.

أطعمة غير متوقعة تتسبب في زيادة الوزن دون أن تشعر


العسل الأبيض: يعتقد البعض أن العسل بديل صحي للسكر لا يؤثر في الوزن، لكنه يحتوي على سعرات حرارية، والإفراط في إضافته للمشروبات أو الزبادي قد يزيد إجمالي السعرات اليومية.


التمر: رغم احتوائه على الألياف والمعادن، فإن التمر غني بالسكريات الطبيعية، ولذلك في حال تناول كميات كبيرة منه يوميًا يضيف سعرات قد لا ينتبه إليها الكثير منا .


الذرة المسلوقة: تُعد الذرة مصدرًا للكربوهيدرات والألياف، لكن تناولها بكثرة، بالإضافة إلى الوجبات الأساسية، قد يرفع إجمالي السعرات اليومية.


الموز: يحتوي الموز على البوتاسيوم والألياف، لكنه يوفر سعرات أكثر من بعض الفواكه الأقل كثافة في الطاقة، وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة فوق الاحتياج اليومي إلى زيادة الوزن بدون أن نشعر .


اللبن كامل الدسم: يحتوي على البروتين والكالسيوم، لكن تكرار شرب أكواب كبيرة منه يوميًا قد يضيف سعرات ملحوظة .


 السموذي المنزلي: خلط الموز والمانجو واللبن والعسل وزبدة الفول السوداني في كوب واحد قد يحول وجبة تبدو صحية إلى مشروب مرتفع السعرات، خصوصًا إذا تم تناوله بجانب الوجبات المعتادة.

 الجبن القريش مع الإضافات: الجبن القريش خيار غني بالبروتين، لكن إضافة كميات كبيرة من زيت الزيتون أو الطحينة أو المكسرات قد ترفع سعرات الوجبة دون ادراك ذلك .

الشوفان: يُعرف بأنه من الأطعمة المناسبة للأنظمة الغذائية، لكن إضافة العسل والمكسرات وزبدة الفول السوداني والفاكهة المجففة بكميات كبيرة قد تجعل وجبته مرتفعة السعرات.

القهوة بالحليب: قد تكون القهوة نفسها منخفضة السعرات، لكن إضافة الحليب كامل الدسم والسكر يوميًا، وتكرار الأكواب، قد يرفع إجمالي السعرات دون الشعور بذلك.


تناول الفواكه بعد الوجبات: الفواكه مفيدة للصحة، لكن تناول كميات كبيرة منها بعد وجبة مشبعة، بدلًا من تناولها ضمن الاحتياج اليومي، قد يضيف سعرات زائدة الجسم ليس في حاجة لها .

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