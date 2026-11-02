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11.5 مليار جنيه للبتلو.. جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

11.5 مليار جنيه للبتلو.. جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أكتوبر

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار 797 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر أكتوبر، شملت مَنح 102 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يتيح ممارسة النشاط وفق ضوابط علميه وفنيه ترفع مستويات الأمان الحيوي وتزيد من الإنتاجيه.


يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول جهود وأنشطة القطاع خلال شهر إكتوبر.


وأوضح سليمان أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة مستمرة من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربيين، وتطوير آليات العمل بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. 
وكشف رئيس القطاع عن الموافقة على 811 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، من ضمنهم 522 تسجيلة محلية و 289 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشددًا على أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص طبقاً للمواصفات القياسيه، يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات التربية.
وأشار سليمان، إلى موافقة السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد تمويلات جديدة ضمن المشروع القومى للبتلو بقيمة 80 مليونًا و885 ألف جنيه لصالح صغار المربيين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 1148 رأس ماشية، ليصبح إجمالي التمويل المخصص للمشروع القومى للبتلو حتى تاريخه أكثر من 11 مليار و 535 مليون جنيه، إستفاد منه ما يقرب من 46 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات، وكان إجمالى الرؤوس الممولة حوالى 544 ألف رأس ماشية سواء لإنتاج اللحوم أو لإنتاج الألبان، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.


وأضاف رئيس القطاع أنه قد تم أيضًا خلال الفترة ذاتها إصدار 52 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي، للتوسع المنظم خارج الكتل السكنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التشغيل وإختبارات التجانس لخطوط إنتاج الأعلاف لـعدد 70 مصنع أعلاف تضم 180 خط إنتاج مخصصًا لإنتاج أعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل.
وتابع سليمان، انه تم طرح كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة والإتحاد العام لمنتجى الدواجن من خلال 7 منافذ تسويقية متحركة على مستوى بعض المحافظات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من 20 - 25 % بمتوسط 1200 طبق 30 بيضة يومياً.


وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع لزيادة الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وقال انه تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية 4,5 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات الرقابية المختصة لمنع دخولها إلى البلاد وطرحها في الأسواق.
وأعلن عن تنظيم 12 ندوة توعوية، وتدريبات عملية في عدد من المحافظات تناولت الممارسات الأفضل في تغذية ورعاية القطعان وسبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية لنقل المعرفة التطبيقية لصغار المربين.


وأضاف أنه تم أيضًا الموافقة على تصدير كميات من أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف المصنعة محلياً، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض المائدة بمختلف صوره، فضلاً عن أنواع من الدواجن المجمدة تشمل السمان والبط والحمام والرومي والأرانب إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، مما يعكس ارتباط تطوير الإنتاج المحلي بالقدرة على المنافسة خارجيًا وفق أعلى اشتراطات الجودة والسلامة.

وزارة الزراعة الثروة الحيوانية والداجنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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