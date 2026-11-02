قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
رئيس الوزراء يتفقد تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالفلكي
الصحة: توطين صناعة أجهزة الأشعة السينية الرقمية الثابتة والمتحركة والمحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالقليوبية وبني سويف.. مصرع 5 عناصر خطرة وضبط 4 أطنان مخدرات

المخدرات
المخدرات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 4 أطنان من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 440 مليون جنيه ومصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى "القليوبية، بنى سويف" .


 

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.


 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن والمؤبد فى جنايات "قتل عمد – شروع فى قتل – إتجار بالمخدرات – سلاح بدون ترخيص - سرقة بالإكراه- خطف- هتك عرض ") بنطاق محافظتى "القليوبية، بنى سويف"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 4 طن من المواد المخدرة المتنوعة – كمية من الأقراص المخدرة - 101 قطعة سلاح نارى متنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (440) مليون جنيه.


 



 

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة عناصر جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السوري

بداية من 1 ديسمبر.. سوريا تحدد ساعات العمل الرسمية من 8 صباحا حتي 4 عصرا

وزيرا دفاع السعودية وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

وزيرا دفاع السعودية وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

إندونيسيا تطرح ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول "آسيان"

إندونيسيا تطرح ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول "آسيان"

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد