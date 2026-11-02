الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالقليوبية وبني سويف.. مصرع 5 عناصر خطرة وضبط 4 أطنان مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 4 أطنان من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 440 مليون جنيه ومصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى "القليوبية، بنى سويف" .





فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن والمؤبد فى جنايات "قتل عمد – شروع فى قتل – إتجار بالمخدرات – سلاح بدون ترخيص - سرقة بالإكراه- خطف- هتك عرض ") بنطاق محافظتى "القليوبية، بنى سويف"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 4 طن من المواد المخدرة المتنوعة – كمية من الأقراص المخدرة - 101 قطعة سلاح نارى متنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (440) مليون جنيه.









