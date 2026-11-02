روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة

أعلنت كييف أن روسيا استأنفت الاثنين هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية، بعد انتهاء وقف إطلاق النار في المنطقة، الذي كان أطول وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين الجارتين منذ عام 2022.

انتهى وقفٌ نادرٌ لإطلاق النار، توسطت فيه السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، بعد أن بدأ يوم الثلاثاء الماضي.

وقد مكّن وقف إطلاق النار من إرسال بعثة إنسانية إلى مدينة أوليشكي التي تسيطر عليها روسيا، كما مكّن مئات المواطنين العالقين من المغادرة.

كانت هذه أطول فترة توقف للقتال بين الجيران في الحرب - التي دخلت عامها الخامس الآن - والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

وقالت السلطات في بيان لها: "في حوالي الساعة 8:00 صباحًا من هذا الصباح، هاجم الروس سيارة بطائرة مسيرة في منطقة كورابيلني بمدينة خيرسون"، مضيفة أن امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا ورجلًا يبلغ من العمر 73 عامًا أصيبا بجروح ونُقلا إلى المستشفى.

رفضت روسيا عرضاً أوكرانياً لتمديد الهدنة، حسبما صرح مسؤول أوكراني رفيع المستوى .

وكان حاكم منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، قد حذر السكان من ضرورة توخي الحذر الشديد عند انتهاء وقف إطلاق النار.

زعم الجيش الأوكراني أن روسيا استغلت وقف القتال "لتعزيز مواقعها".

وأسفرت الهجمات الروسية أيضاً عن مقتل شخص واحد في إيزيوم، وهي مدينة تقع في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

من المقرر استئناف المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا هذا الشهر.

رفض الكرملين مراراً وتكراراً الدعوات إلى وقف إطلاق نار أوسع، وقال إنه يعتزم المضي قدماً في هجومه الشامل للاستيلاء على ما تبقى من شرق أوكرانيا.