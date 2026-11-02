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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تجلي سكان المناطق المهددة مع اقتراب الإعصار "موراسو" من سواحل أندرا براديش

الهند تجلي سكان المناطق المهددة مع اقتراب الإعصار "موراسو" من سواحل أندرا براديش
الهند تجلي سكان المناطق المهددة مع اقتراب الإعصار "موراسو" من سواحل أندرا براديش
أ ش أ

سارعت حكومة ولاية أوديشا الهندية اليوم الاثنين، إلى إجلاء السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر وتعزيز إجراءات الاستجابة للطوارئ، عقب اشتداد الإعصار المداري "موراسو" إلى إعصار شديد في خليج البنغال، وسط توقعات بتأثيره على مناطق واسعة من جنوب الولاية.
وقالت السلطات إن الإعصار، المتوقع أن يضرب سواحل ولاية أندرا براديش المجاورة، سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق أوديشا، لاسيما في الأقاليم الجنوبية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار "موراسو" يتحرك بسرعة تبلغ نحو 25 كيلومترا في الساعة، ومن المرجح أن يواصل تحركه باتجاه الشمال الغربي قبل أن يعبر ساحل جنوب أندرا براديش كإعصار شديد.

وتوقعت الهيئة أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى ما بين 100 و110 كيلومترات في الساعة، مع هبات قد تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وذلك أثناء عبوره الساحل في الفترة بين ليلة اليوم الاثنين وصباح غد الثلاثاء.

وأكد وزير إدارة الكوارث في ولاية أوديشا سوريش بوجاري أن السلطات وضعت جميع المسؤولين المحليين في حالة تأهب، فيما فرضت حالة تأهب قصوى في المناطق الجنوبية، خاصة في أقاليم جانجام وجاجاباتي وراياجادا وكورابوت ومالكانجيري.

وأشار إلى أن فرق الاستجابة للكوارث، التي كانت قد انتشرت في المناطق خلال إعصار "أرناب"، لا تزال متمركزة في مواقعها استعدادا لمواجهة تداعيات الإعصار الجديد.

وأوضح أن أكثر من 300 فريق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ، تضم أفرادا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوات الاستجابة للكوارث في أوديشا وخدمات الإطفاء، جرى نشرها مسبقا في المناطق المعرضة للخطر.

وبدأت بالفعل أمطار خفيفة تهطل على عدد من مناطق أوديشا تحت تأثير الإعصار، فيما توقعت هيئة الأرصاد اشتداد حدة الأمطار تدريجيا، مع تحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في عدد من المناطق الجنوبية للولاية.

حكومة ولاية أوديشا الهندية المناطق الأكثر عرضة للخطر الإعصار المداري موراسو إعصار شديد في خليج البنغال

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