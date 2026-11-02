ثورة لوحية قادمة: أبل تجهز 3 أجهزة آيباد جديدة لـ 2027

تخطط شركة "أبل" لإحداث نقلة نوعية في سوق الأجهزة اللوحية عبر إطلاق ثلاثة أجهزة آيباد جديدة كلياً خلال النصف الأول من عام 2027،

تأتي هذه الخطوة الطموحة في إطار استراتيجية الشركة لتحديث خطوط إنتاجها بالكامل والاعتماد على تقنيات العرض الأكثر تطوراً لتلبية تطلعات المستخدمين ومواجهة المنافسة الشرسة في السوق العالمي.

3 أجهزة من أبل

تشمل القائمة المنتظرة تحديثات جذرية لثلاث فئات رئيسية:

آيباد برو

ستحصل هذه الفئة الرائدة على شاشات OLED متطورة من الجيل الجديد، مع ترقية المعالج إلى شريحة M5 خارقة الذكاء، مما يوفر كفاءة طاقة غير مسبوقة وأداءً رسومياً مذهلاً لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعقدة.

آيباد إير

سينتقل هذا الطراز لأول مرة إلى شاشات OLED بدلاً من شاشات الكريستال السائل (LCD)، مما يمنح المستخدمين ألواناً أكثر واقعية ودرجات أسود عميقة بسعر أكثر تنافسية مقارنة بفئة "برو".



آيباد ميني

سيشهد الطراز الأصغر حجماً إعادة تصميم شاملة وشاشة أكبر بحجم يقترب من 8.7 بوصة تعتمد أيضاً على تقنية OLED، لينهي تماماً حقبة الشاشات القديمة في أجهزة أبل اللوحية الأساسية.



تراهن "أبل" من خلال هذه التشكيلة على دمج منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل أعمق في نظام التشغيل iPadOS، مستفيدة من القدرات المعالجة الهائلة للشرائح الجديدة.

يرى خبراء قطاع التكنولوجيا أن التوقيت المستهدف في النصف الأول من 2027 سيمثل نقطة تحول كبرى، حيث تهدف الشركة إلى تحفيز موجة ترقيات ضخمة بين أصحاب الأجهزة القديمة، وإعادة تنشيط مبيعات قطاع الآيباد الذي واجه تباطؤاً في النمو خلال الفترات الماضية، لتوجه بذلك ضربة قوية لمنافسيها في سوق الأجهزة الذكية.