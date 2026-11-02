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الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة

خلال افتتاح الجلسة
خلال افتتاح الجلسة
كتب محمود مطاوع

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على إدراج أسهم بنك القاهرة للتداول بالبورصة المصرية، باعتباره أحد أبرز التطورات في سوق المال المصري، وخطوة مهمة نحو تعزيز دور البورصة في دعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات.

يأتي هذا الحدث باعتباره خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ومحطة رئيسية ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة رأس المال السوقي وتعميق سوق المال المصري، فضلًا عن دعم الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، كما يمثل الطرح نقطة انطلاق جديدة نحو استكمال خطط التطوير المؤسسي وتعزيز السيولة بالبورصة المصرية، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل.

وفي إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض المركز أبرز المؤشرات والأرقام المتعلقة بطرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية.

وأوضح الإنفوجراف أن إجمالي قيمة الطرح تجاوز 36.3 مليار جنيه، وشمل أكثر من 6.8 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، الذي يبلغ رأس ماله المصدر 30.5 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك 80.8 مليار جنيه، كما نجح الطرح في جذب مبالغ تتجاوز نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإقبال على الطرح، تمت تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة، من خلال طلبات شراء تجاوزت 9.29 مليار سهم، كما شهد الطرح إقبالًا من مؤسسات استثمارية دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

وفي السياق ذاته، أشارت بلومبرج إلى أن طرح بنك القاهرة يعد أكبر طرح أولي في مصر منذ سنوات.

مجلس الوزراء البورصة المصرية أسهم بنك القاهرة

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