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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير يحذر من نقص فيتامين ( د ).. تأثيرات تمتد للمناعة والذاكرة واضطرابات النوم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من تداعيات نقص فيتامين د بالجسم، مؤكدًا أن تأثيره لا يقتصر على صحة العظام والأسنان، وإنما يمتد ليشمل وظائف الجهاز المناعي والمخ والذاكرة، فضلًا عن تنظيم النوم.

وأوضح بدران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد»، أن نمط الحياة الحديث، وقضاء فترات طويلة داخل المباني المغلقة، وقلة التعرض لأشعة الشمس، من أبرز العوامل التي تزيد احتمالات نقص فيتامين د لدى كثير من الأشخاص.

أهمية فيتامين د لصحة الجسم

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى أن فيتامين د يؤدي دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور وتنظيم مستوياتهما في الدم، بما يساعد على نمو العظام والحفاظ على قوتها.

ولفت إلى أن أهمية الفيتامين لا تتوقف عند هذا الحد، إذ توجد مستقبلات له في أعضاء وأنسجة متعددة بالجسم، من بينها المخ والعضلات والقلب والجلد والخلايا المناعية، وهو ما يعكس تعدد وظائفه وتأثيره في صحة الإنسان.

نقص فيتامين د يؤثر على الذاكرة والتركيز

وتطرق بدران إلى علاقة فيتامين د بوظائف المخ، موضحًا أن الأبحاث تشير إلى ارتباطه بعمليات الذاكرة والتعلم، خاصة تكوين الذكريات الجديدة ونقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، إلى جانب دوره في الذاكرة المكانية وتنظيم بعض الاستجابات العصبية.

وأضاف أن انخفاض مستويات الفيتامين قد يرتبط بعدد من الأعراض، من بينها الإرهاق وانخفاض الطاقة وآلام العظام والعضلات، فضلًا عن اضطرابات النوم وكثرة النسيان وضعف التركيز.

وأكد أهمية الانتباه إلى هذه المؤشرات وعدم انتظار ظهور مشكلات صحية شديدة قبل مراجعة الطبيب والاطمئنان على مستويات الفيتامين بالجسم.

أسباب نقص فيتامين د

وعدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د، موضحًا أن أبرزها قلة التعرض لأشعة الشمس نتيجة البقاء لفترات طويلة داخل المباني.

كما تشمل الأسباب السمنة، بسبب احتجاز جزء من الفيتامين داخل الأنسجة الدهنية، وسوء التغذية وعدم تناول الأطعمة الغنية به، إلى جانب بعض الأمراض المزمنة، خاصة أمراض الكبد والكلى.

وأشار إلى أن تناول بعض الأدوية، ومنها الكورتيزون، وقلة الحركة، واضطراب مواعيد النوم والساعة البيولوجية، وزيادة صبغة الميلانين بالجلد، من العوامل التي قد تؤثر أيضًا على مستويات الفيتامين.

ولفت بدران إلى أن تلوث الهواء والجسيمات العالقة قد يقللان من وصول الأشعة الشمسية المفيدة، بما يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج فيتامين د.

أطعمة تساعد على الحصول على فيتامين د

وشدد بدران على أهمية الاهتمام بالتغذية السليمة والتعرض المعتدل لأشعة الشمس، مع تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، باعتبارها عوامل مهمة للحفاظ على مستويات الفيتامين بالجسم.

وأوضح أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، وفي مقدمتها الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، بالإضافة إلى الكبدة وصفار البيض.

تحذير من تناول مكملات فيتامين د دون تحاليل

وفي سياق متصل، حذر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة من تناول مكملات فيتامين د دون وجود داعٍ طبي، مؤكدًا ضرورة إجراء التحاليل اللازمة أولًا لتحديد مستوى الفيتامين بالجسم، والتأكد من وجود نقص ومعرفة درجته.

وشدد على أن تحديد الجرعة المناسبة يجب أن يتم من خلال الطبيب، وفقًا لنتائج التحاليل والحالة الصحية لكل شخص، محذرًا من تناول الفيتامين بصورة عشوائية أو تقليد الجرعات التي يتناولها الآخرون.

فتامين د مكملات فيتامين د الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

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