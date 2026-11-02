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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء خطوة مهمة لتعزيز الرعاية وحفظ حقوق المصابين وأسرهم

النائب أحمد عصام
النائب أحمد عصام
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض على المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للمستفيدين، ويعكس حرص الدولة المصرية على الوفاء بتضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وأوضح عصام خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن أهمية التعديلات المقترحة تتمثل في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات الطبية عن المستفيدين، وتحقيق مزيد من العدالة في صرف التعويضات للمصابين الذين تتطور حالاتهم الصحية إلى عجز كلي أو وفاة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وحقوق أسرهم، وعدم ضياع تلك الحقوق لمجرد مرور فترة زمنية على الإصابة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع آلية واضحة وسريعة وفعالة للتظلم من القرارات الطبية المتعلقة بتحديد نسب العجز أو تقييم تطور الحالة الصحية للمصابين، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ويمنح المصابين وأسرهم الضمانات الكافية للحصول على حقوقهم دون تعقيدات أو إجراءات مطولة.

وأكد النائب أحمد عصام دعمه الكامل لمشروع القانون، مشددًا على أن رعاية أسر الشهداء والمصابين ليست مجرد التزام قانوني، وإنما واجب وطني وإنساني وأخلاقي تجاه من ضحوا من أجل الوطن، قائلًا: «إن الدولة التي تقدر تضحيات أبنائها وتحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم، هي دولة تفي بواجبها الوطني والإنساني، وتصون تضحيات أبطالها».

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