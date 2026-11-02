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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل اختيار أفلام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
أحمد إبراهيم

كشف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن الاختيار الرسمي لأفلام دورته الثالثة والعشرين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر 2026، بمشاركة 76 فيلمًا من 39 دولة، تتوزع على مختلف أقسام البرمجة الفنية للمهرجان.

وأوضح المهرجان، في بيان صحفي، أن الاختيار الرسمي يضم أفلامًا ضمن «المسابقة الرسمية»، و«العروض الاحتفالية»، و«آفاق»، و«القارة الحادية عشرة»، و«بانوراما السينما المغربية»، إلى جانب عروض «الجمهور الناشئ والأسرة»، فضلًا عن الأفلام المشاركة في إطار تكريمات هذه الدورة.

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 

وأشار البيان إلى أن 10 أفلام من بين الأعمال المختارة ستُعرض للمرة الأولى عالميًا، فيما استفاد 12 فيلمًا من دعم «ورشات الأطلس»، البرنامج الذي يخصصه المهرجان لدعم الصناعة السينمائية وتطوير المواهب، بينما تمثل 11 فيلمًا بلدانها في جوائز الأوسكار.

وتضم المسابقة الرسمية 14 فيلمًا طويلًا، تمثل أعمالًا أولى أو ثانية لمخرجيها، في إطار اهتمام المهرجان باكتشاف المواهب الصاعدة في السينما العالمية، حيث تتنافس الأفلام على جائزة النجمة الذهبية، التي تمنحها لجنة تحكيم ترأسها الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار.

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ماريون كوتيار الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار أفلام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

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